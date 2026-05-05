Flamenco on Fire se celebrará en Pamplona, Viana y Estella del 21 al 29 de agosto

El festival Flamenco on Fire arrancará en Viana el día 21 de agosto, posteriormente se trasladará a Estella el día 22 y llegará a Pamplona del 26 al 29 de agosto: 6 días, un total de 16 escenarios y 34 actividades conformarán la programación de esta edición de 2026. Se han destacado a las personas que recibirán el Galardón Flamenco on Fire 2026: Fermín Lobatón, Elvira López Hidalgo y Tere Peña. Igualmente, se ha desvelado que Flamenco on Fire realizará un homenaje a los encierros el próximo día 26 de agosto en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros de Pamplona.

Programación musical

En materia de horarios de mantiene la misma estructura de la edición pasada: Viana y Estella-Lizarra, que se incorpora como localidad, horarios de tarde/noche y Pamplona/Iruña desde por la mañana hasta la madrugada. Se adelantan horarios de teatros, en Baluarte (21.15 horas), en el Tablao On Fire (23.15 horas) y en la Sala Zentral (19.45 horas). En el Teatro Gayarre desembarca un proyecto gestado por Flamenco on Fire, “Tres Orillas: Sevilla, Detroit et Lisboa” que mostrará la conexión entre el flamenco, el jazz y el fado a través de la guitarra del sevillano Rafael Riquini, el saxo de Tim Ries, músico nacido en Detroit y ligado durante años a la banda de Rolling Stones y la fadista de Lisboa, Ana Moura con la guitarra portuguesa de Gaspar Varela.

Ciclo Grandes Conciertos

El ciclo Grandes Conciertos arrancará el día 21 de agosto en la localidad de Viana y correrá a cargo Mayte Martín en las Ruinas de San Pedro (21.00 horas) que traerá su nuevo espectáculo “Arqueología de lo puro” inspirado en su último trabajo discográfico “In Illo tempore”. El sábado 22 de agosto, en el espacio de Los Llanos de Estella-Lizarra será el turno de Sandra Carrasco et David de Arahal (21.00 horas) que presentarán su exitoso espectáculo “Recordando a Marchena” con la presencia de bailaora Ana Morales como artista invitada. El ciclo viaja a Pamplona/Iruña y recaba en el Auditorio Baluarte con tres propuestas. José Mercé, el día 27 de agosto (21.15 horas) que traerá su nuevo espectáculo “José Mercé canta a Manuel Alejandro”. La compañía del baile de Manuel Liñán y su explosión de vida y alegría con “Muerta de amor” el día 28 de agosto (21.15 horas). Cerrará este ciclo el guitarrista alicantino Yerai Cortés y su proyecto “Solo” el día 31 de agosto (21.15 horas).

Programación nocturna

Este ciclo tiene como común denominador su nocturnidad y que se realiza siempre desde localizaciones emblemáticas o espacios pensados o diseñados para acoger la personalidad de los artistas programados. El día 26 de agosto, será el turno del Balcón de Palacio de Gobierno de Navarra en Pamplona/Iruña. La sonanta del toledano afincado en Caño Roto, el maestro Felipe Maya será la encargada de dar el “pistoletazo” a la programación de calle de esta edición en la capital navarra a las 21.45 horas, su acceso es gratuito. En el conocido Hotel 3 Reyes se volverá a convertir en un tablao flamenco. Serán cuatro noches, el cante de Fabiola Pérez “La Fabi” acompañada por Curro Carrasco y El Zambullo a las 22.45 horas del día 26 de agosto, el baile de la malagueña, Águeda Saavedra a las 23.15 horas del día 27 de agosto. La tercera noche, es decir, el viernes 28 de agosto, volverá a ser el cante y lo hará de la mano del cordobés, Manuel Moreno Maya “El Pele”, acompañado de Niño Seve, los que acaparen el protagonismo y será a las 23.15 horas. Mientras que el sábado 29 de agosto, a las 23.15 horas, volverá a serlo el baile de la de Puerto Real, Paloma Fantova que podrá un cierre de oro a la edición del 2026.

Regreso al Gayarre

Actual y siempre de vanguardia, 'Escenario Siglo XXI' regresa al Teatro Gayarre, además de la habitual sala Zentral de Pamplona/Iruña. Arrancarán Rafael Riqueni, Tim Ries et Ana Moura con un espectáculo promovido por Flamemco on Fire “Tres Orillas: Sevilla, Detroit et Lisboa” en el que el flamenco, el jazz y el fado atracarán en el Teatro Gayarre el día 26 de agosto (20.00 horas). Cervatana presentará su nuevo trabajo discográfico “Cervatana” el día 27 de agosto (19.45 horas) en la Sala Zentral y será una de las citas más esperadas de esta edición. Cerrará este escenario, otra de las artistas más creativas y personales de la escena musical actual: Rosario La Tremendita. Presentará su nuevo espectáculo “Tránsito (Huyendo del ruido)” el día 28 de agosto (19.45 horas) en la Sala Zentral, poniendo un broche de oro a este ciclo.

Calles, balcones et Patios

En Viana arrancará la edición 12 + 1 de Flamenco on Fire y lo hace a través de la guitarra del jerezano José Gálvez desde el balcón del Ayuntamiento de esta localidad, será a las 19.45 horas el día 21 de agosto. Al día siguiente, el 22 de agosto en Estella-Lizarra desde el balcón del antiguo ayuntamiento - Plaza San Martín Enparantza estará la guitarra de David Arahal a las 19.45 horas. El ciclo de guitarra de concierto se traslada al Escenario Sabicas en el Civivox-Condestable (Pamplona/Iruña) comenzando el miércoles 26 de agosto y finalizando el sábado 29 de agosto de 18.30 a 19.30 horas, los amantes de la sonanta podrán disfrutar de los conciertos de Juan Diego Mateos, Felipe Maya et Jerónimo Maya, Joselito Acedo y Alejandro Hurtado.

A pie de calle

Como todas las ediciones, el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña recibe una programación flamenca de primer orden para disfrutar a pie de calle. Uno de los emblemas del Flamenco on Fire. En él se elevan las figuras del cante y la guitarra para pregonar la palabra cantada y musicalizada. Esta edición de 2026: comienza el jueves 27 de agosto y finalizando el 29 de agosto, a las 12 horas. Se asomarán a este balcón Fabiola Pérez “La Fabi” et Curro Carrasco (27 de agosto), José Mercé et Manuel Cerpa (28 de agosto) y cerrará este balcón Manuel Moreno Maya “El Pele” et Niño Seve (29 de agosto). El Hotel La Perla. Las estancias que antaño acogieron a personalidades de la cultura universal, como Ernest Hemingway, Charles Chaplin y Orson Wells, reciben ahora un amplio escaparate de artistas al cante como Morenito de Illora et Jerónimo Maya, Carmen Carmona et Juanjo León y cerrará este espacio Miguel Ángel Heredia et Cristóbal Santiago. Música en vivo desde el jueves 27 de agosto al 29 de agosto a las 12.45 horas.

Entradas

Se ha destacado que el Abono Fetén estará disponible para su compra hasta las 11 horas del día 8 de mayo en www.flamencoonfire.com La totalidad de las entradas podrán adquirirse a partir de las 11 horas del día 8 de mayo en flamencoonfire.com. Toda la información está disponible desde el día hoy en la página de Flamenco on Fire. En próximas fechas se darán a conocer los restantes ciclos: Extramusicales, On Fire Sostenible y Electro On Fire que terminarán de vestir y dar sentido al periodo que abarca esta edición.