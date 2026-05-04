Osasuna da guerra al Barça pero no le gana

Osasuna perdió 2-1 contra el Barcelona en un partido en el que logró, al menos, que el equipo que va a ganar la liga española terminara pidiendo la hora. Fernando Barasoain, Pedro Carvajal y Luca Ciordia analizan el partido de los rojillos, debatiéndose entre ese consuelo de haberle puesto difíciles las cosas al equipo de Flick y la decepción por no ganar sumada a un rendimiento global en la liga que alguno de los contertulios considera escasa.

El papel de Moi Gómez, la pizarra de Lisci y su preparación de un partido frente a un rival con cualidades -muchas- y defectos -muy pocos- claramente definidos, el rendimiento de Budimir y Raúl García de Haro, los cambios, los goles... todo se comenta en este "Caliente Caliente" por gentileza del Bar La Botería en la Avenida Roncesvalles de Pamplona, incluyendo las no muchas posibilidades de clasificarse para competición europea que le quedan al equipo y la sensación de no haber aprovechado las muchas oportunidades que ha habido para colocarse más arriba en la tabla con derrotas que dejan mal sabor de boca como la de San Mamés frente al Athletic Club.