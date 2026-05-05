Héctor Urquía: "Queremos seguir soñando pero no tenemos presión para subir"

Después de una muy buena temporada regular el CD Tudelano se ha clasificado para jugar la fase de ascenso a 1ª RFEF. Su entrenador Héctor Urquía cuenta en Radioestadio Navarra cómo llega el equipo y cómo afronta un play off que no deja de ser un regalo para un club que a principio del curso buscaba la permanencia como primer objetivo. Eso sí, ya en noviembre iba tercero y su entrenador aseguraba que si seguían así, terminarían arriba. Y acertó.

Ahora cuentan con la experiencia de su plantilla y, sobre todo, con la regularidad de la que han hecho gala en los 34 partidos de liga. Ha habido partidos mejores y peores, pero el Tudelano no ha tenido picos de sierra ni rachas especialmente negativas. Eso da ahora una garantía añadida al entrenador de que el equipo no va a dar un bajón en estos partidos clave.

Frente a ellos estará el Oviedo Vetusta, filial del Real Oviedo que ha terminado segundo clasificado en el Grupo 1 pero con solo un punto más que los riberos, 58. Tiene una plantilla muy joven y eso, en opinión de Héctor Urquía, puede ser un arma de doble filo, ya que la inexperiencia se compensa con el atrevimiento de quien nada tiene que perder. Lo mismo que el Tudelano, por cierto, que afronta esta fase de ascenso con mucha ilusión pero como un premio: "Queremos seguir soñando pero no tenemos la presión por subir que tienen otros equipos", afirma Urquía.

El encuentro de ida se jugará este sábado en el Ciudad de Tudela a las 19:00 horas. El apoyo del público será importante para tratar de inclinar la balanza desde el principio en favor del equipo local.