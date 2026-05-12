Uxue Barkos dice que no hubo "caso alguno de corrupción" en su etapa en el Gobierno

Penúltima sesión de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas con la comparecencia de Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra entre 2015 y 2019, período en el que se adjudicaron las obras de Mina Muga, el Navarra Arena, el colegio de Arbizu y las VPO de Erripagaña. Una comparecencia que ha durado tres horas y que ha transcurrido con normalidad hasta el último turno, de Emilio Jiménez, parlamentario de VOX que ha tenido un pequeño encontronazo verbal con la presidenta de la comisión, Irati Jiménez.

Barkos ha comenzado con una breve intervención donde ha afirmado con contudencia que no hay corrupción en la adjudicación de las obras durante su mandato: "Dijimos desde el principio que no existía caso alguno de corrupción. Creo que ha quedado perfectamente acreditado a lo largo de esta comisión, pero, en cualquier caso, comparezco con el ánimo de colaborar en toda la información que me sea solicitada y que corresponda al objeto de esta comisión", ha señalado. La expresidenta, que ha intervenido durante tres horas en la comisión de investigación, ha subrayado que "dijimos desde el principio que no existía esa realidad" de una presunta corrupción en su Gobierno, "más allá de que algunos procedimientos sean perfectamente mejorables". Con ella como presidenta se adjudicó el proyecto de Mina Muga donde, según el informe de la UCO, se inicia la trama corrupta de Koldo García, Santos Cerdán y Antxon Alonso.

Relación con Antxón Alonso

Barkos ha explicado que conoció a Antxon Alonso en el marco del proyecto Mina Muga y que él actuaba como parte del equipo de Geoalcali, empresa que impulsaba este proyecto. No obstante, ha subrayado que mantuvo "muy pocas reuniones" en términos oficiales con Alonso, ya que la tramitación del proyecto pasó al Ministerio, al estar involucrado territorio de Navarra y de Aragón. Barkos ha explicado que mantuvo una "relación cordial" con Antxon Alonso, como "con tantos empresarios, no algo especial", y ha afirmado que no ha vuelto a tener contacto con él desde que trascendiera la investigación de la Guardia Civil.

Relación con Santos Cerdán

Al frente de Geroa Bai, ella negoció con el PSN los gobiernos forales de 2019 y 2023 y se le ha preguntado sobre el papel de Santos Cerdán en estos pactos, teniendo en cuenta que fue el propio Cerdán quién afirmó que él fue quién cerró con EH Bildu la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Barkos ha dejado claro que ella no negoció con el exsecretario de organización socialista. Ha afirmado que "siempre" ha negociado con la secretaria general del PSN y jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, las cuestiones que afectaban a ambas formaciones y que "nunca" lo ha hecho con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, Barkos ha señalado que habrá mantenido "más de una reunión con Cerdán", a quien conoció en el Parlamento de Navarra, pero ha asegurado que sus relaciones con el Partido Socialista han sido "siempre" a través de María Chivite. Mañana se cerrará esta comisión de investigación con la comparecencia de la actual presidenta de Navarra, María Chivite.