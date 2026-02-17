Tudelano y Mutilvera ganan en 2ª RFEF

Osasuna Promesas perdió contra el Unionistas y es el colista de 1ª RFEF; Tudelano y Mutilvera se hicieron un favor mutuo ganando a sus respectivos rivales en 2ª RFEF; la jornada de Tercera tuvo resultados muy interesantes como el empate entre el primer y el cuarto cuarto clasificados, Peña Sport e Izarra, o la victoria del Huarte frente al Cortes en la lucha por estar arriba. Además, Osasuna Femenino ganó al Atlético de Madrid B y el derbi en División de Honor Juvenil entre Oberena y San Juan se lo llevaron estos últimos, igualando a puntos en la tabla.

Todo esto, con declaraciones de protagonistas de los partidos, lo comentan entre Javier Ugalde y Javier Saralegui analizando la jornada del fútbol nacional y regional navarro.