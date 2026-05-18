Los socios de gobierno encauzan sus diferencias tras las discrepancias en torno al cierre de aulas en la concertada

Los socios del ejecutivo foral, que se han reunido por espacio de dos horas en el Parlamento, han evitado hablar de crisis de gobierno. Han asegurado que se ha encauzado la situación, que el encuentro ha servido para "fortalecer la coalición, si bien ninguno ha modificado su postura respecto a la reducción de aulas en la enseñanza concertada tras la aprobación de la iniciativa de UPN que ofrece una moratoria al cierre de unidades. Entre los acuerdos recogidos está la creación de una mesa de trabajo que supervisará los puntos recogidos en el acuerdo programático , entre ellos el blindaje de la educación pública.

PSN reconoce momentos difíciles

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha realizado una valoración "muy positiva" de la reunión mantenida este lunes con sus socios de Gobierno, PSN y Contigo-Zurekin. "Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista", ha indicado. Según ha señalado, "ha habido unos días difíciles, no lo voy a negar", pero "entendemos que siempre hay un bien superior" y "por el bien de todo el mundo, por empezar por el bien de Navarra". Ha añadido Unzu que "estas cuestiones surgen siempre en todas las relaciones de coalición" y "nunca habíamos tenido la mínima duda de que cualquier dificultad que se nos presentara por el camino, como ha sido esta última cuestión, la íbamos a superar igualmente, incluso fortaleciendo esa coalición y ese compromiso con el acuerdo de gobierno".

Geroa Bai plantea mesa trabajo

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha reclamado este jueves a sus socios en el Ejecutivo foral, PSN y Contigo-Zurekin, "el cumplimiento del mandato del Parlamento" con la ley que aprobó el pasado jueves, "en lo que ya pedíamos con anterioridad, que es una moratoria para no cerrar aulas en el sistema educativo, ni concertado ni público". Al término de la reunión que han mantenido los socios del Gobierno tras la crisis provocada por la aprobación de la ley de UPN contra el cierre de aulas con la abstención de Geroa Bai y el voto en contra de PSN y Contigo-Zurekin, Pablo Azcona ha señalado que su grupo ha planteado a los socios "esa propuesta que hacíamos la semana pasada de una mesa para trabajar entre el conjunto de los socios del Gobierno y los socios presupuestarios -que incluye a EH Bildu- por el futuro de la educación navarra".

Contigo y blindaje educación pública

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha afirmado este lunes que su coalición ha exigido a sus socios del Gobierno de Navarra, PSN y Geroa Bai, "blindar la red educativa pública" y el cumplimiento del acuerdo programático "de manera íntegra". Al término de la reunión, Guzmán, que ha estado acompañado entre otros de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Begoña Alfaro, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación que "hemos conquistado ante nuestros socios un firme compromiso para blindar en estos momentos la red educativa pública". Así, el portavoz parlamentario ha afirmado que "no podemos obviar esos visos de inconstitucionalidad que existen en la proposición de ley aprobada y lo que hemos exigido a nuestros socios es ese compromiso político para analizar con la máxima de las urgencias el contenido del aprobado y para asegurar que de ninguna de las maneras pueda generar ningún tipo de afección negativa a la planificación educativa del Gobierno de Navarra, a la red educativa pública, que debe asegurar la vertebración territorial y la vertebración educativa de todo nuestro sistema".