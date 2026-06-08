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Siete detenidos en Navarra por pertenencia a organización criminal

Se han bloqueado inmuebles, vehículos y se ha intervenido dinero en efectivo.

Onda Cero Navarra

Pamplona |

Siete detenidos en Navarra por pertenencia a organización criminal
Siete detenidos en Navarra por pertenencia a organización criminal | Policía Naciona

La Policía Nacional ha detenido a siete personas en un operativo que está desarrollando en Navarra por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.

Europol e Interpol

Los agentes de la Policía Nacional están desarrollando la operación con el apoyo de Europol e Interpol, y han llevado a cabo tres registros y un requerimiento a un asesor financiero. Además, según ha informado el propio Cuerpo Nacional de Policía, se han bloqueado inmuebles, vehículos y diferentes productos bancarios, y se ha intervenido dinero en efectivo.

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