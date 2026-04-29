Ramón Lázaro: "Tenemos que hacer un proyecto fuerte para Navarra y no estar siempre Xota y Ribera con apreturas"

Ramón Lázaro está mejor de lo que podía esperarse el día después del descenso matemático del equipo de fútbol sala que preside, Ribera Navarra, a Segunda División. No en vano era algo que se veía venir e iba a llegar tarde o temprano, no solo por el coqueteo del equipo con el descenso en las últimas temporadas sino porque dentro de esta campaña Ribera Navarra ha sido colista en muchas jornadas. Demasiadas.

Seguramente por eso, porque el desenlace era conocido desde hace tiempo, el presidente lleva semanas planificando la próxima campaña del equipo. Y no tiene por qué ser en la División de Plata. En esta entrevista en Radioestadio Navarra Ramón Lázaro reconoce abiertamente que se está planteando adquirir la plaza en Primera de algún club "que lleva tiempo titubeando", frente a la seriedad de un Ribera Navarra "que ha pagado puntualmente sus nóminas el día 25 de cada mes y que este es el año que más ha invertido en el proyecto, con 1,5 millones de euros" para el fútbol sala.

En este sentido se dan dos circunstancias que coinciden en el tiempo: el Club Deportivo Xota busca una persona o grupo de personas que tome el relevo de Tatono Arregui y su Junta Directiva, que después de más de 35 años van a dar un paso a un lado, y este viernes Osasuna Magna Xota se juega buena parte de sus opciones de permanencia en la máxima categoría precisamente contra Ribera Navarra en el derbi que se disputará en el pabellón Anaitasuna. Ramón Lázaro emplaza a esperar el devenir de los acontecimientos para saber quién se queda en Primera y quién baja, y a partir de ahí tomar decisiones. Preguntado por si entrar en el Xota es una de ellas, Lázaro explica una de sus ideas: "Yo no distingo entre Pamplona y Tudela ni creo que tenga que haber rivalidades. Tenemos que hacer un proyecto fuerte para Navarra y no estar siempre Xota y Ribera con apreturas todos los años por presupuestos, patrocinadores y clasificaciones". Cree que hacer un proyecto unificado del fútbol sala navarro como ya existe en baloncesto masculino y femenino y balonmano masculino y femenino "es una opción bonita que hay que valorar".

Teniendo esto en mente es obligada la pregunta de cómo va a jugar el viernes Ribera Navarra, ya descendido, en Anaitasuna, sabiendo que tres puntos para el Xota serían muy bienvenidos en la lucha por salvar la categoría. Pero antes de la pregunta Ramón Lázaro ya deja claro por dos veces que su equipo va a competir los tres partidos que quedan, porque lo ha hecho toda la temporada y por respeto al escudo del club.