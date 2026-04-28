Joaquín Canalejo: "Osasuna está muy justito de fondo de maniobra"

Joaquín Canalejo analiza en Radioestadio Navarra la actualidad financiera e institucional del Club Atlético Osasuna. El que fuera primer Presidente de la Comisión de Control Económico reconoce la rápida y transparente reacción del club al conocer tras un cambio de auditor que había partidas incorrectamente imputadas al presente ejercicio y que en realidad debían figurar en el balance de la temporada 24-25, pero se extraña de que nadie se diera cuenta de ello hasta la intervención de PKF Attest, nueva firma auditora. En este sentido destaca que sería muy interesante conocer la opinión del todavía director financiero de la entidad, Rafa Sáenz, y del auditor en los últimos diez años de Osasuna. Pedro Etxeberria Lete, para conocer por qué imputaron esas partidas a la temporada 24-25 y por qué las dieron por válidas, respectivamente.

Canalejo confirma las aseveraciones del director general de Osasuna Fran Canal también en Radioestadio Navarra cuando dijo que no ha habido salidas indebidas de dinero y que no hay que rehacer el presupuesto de la presente temporada, así como que la reexpresión de las cuentas no afecta al límite salarial actual ni a otras partidas, más allá de deteriorar el balance de la entidad.

Por otro lado Joaquín Canalejo, una de las pocas voces críticas en la Asamblea de Socios Compromisarios en los años de dispendio económico y falsificación de cuentas bajo los mandatos de Patxi Izco y Miguel Archanco, llama a hacer un estudio serio de inversiones, ingresos y gastos ante la situación actual del club, que no solo presenta pérdidas en mitad del ejercicio 25-26 sino que tiene comprometidos para reinvertir en la entidad más de 20 millones de euros y está gastando el dinero de los traspasos millonarios recientes antes de disponer de él. En este sentido, llama la atención el hecho de que crezca la deuda bancaria de Osasuna cuando la idea de la Junta Directiva que preside Luis Sabalza era que solo existiera la deuda proveniente del fondo de inversión CVC, cuya aportación Osasuna está a punto de terminar de cobrar y ha empezado ya a amortizar.