Las áreas de Traumatología, Anestesia y Digestivo de HUN renuncian a hacer horas extras y agravan la crisis en Salud

El servicio de Digestivo del Hospital Universitario de Navarra se ha unido a los de Traumatología y Anestesia y dejará de realizar horas extrasen consultas e intervenciones quirúrgicas. Bajan las aguas revueltas en el Departamento de Salud que reconoce la legitimidad de la decisión de los facultativos pero no oculta su preocupación por la incidencia en las listas de espera. Ayer domingo 73 facultativos especialistas de área, MIR y responsables de las unidades asistenciales remitían una carta a los medios de comunicación expresando su malestar y mostrando su respaldo al jefe de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra, Javier González Arteaga que anunciaba a finales de la semana pasada su renuncia al cargo. En ella los profesionales advertían de que los cambios organizativos están condicionando la atención a los pacientes y dificultan una asistencia integral y subrayaban que el servicio no depende de la práctica clínica individual, sino de decisiones de gestión sanitaria.

Huelga de tarde

Ante esta situación los facultativos iniciarán una jornada huelga, en jornada de tarde, desde el próximo lunes 4 de mayo. En Onda Cero el secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez, sostiene que el colectivo de profesionales ha perdido la confianza en el consejero de salud ,Fernando Domínguez, respaldado por los socios de gobierno hoy en el Parlamento. "Me parece fenomenal que haya alguien que todavía confía en el consejero Domínguez. Desde luego el colectivo médico para nada confía en él. Lleva muchísimos años en responsabilidades de gobierno y ha mostrado siempre una hostilidad manifiesta, no sólo al Sindicato Médico sino a todo el colectivo de médicos y facultativos". En cuanto a la huelga de los facultativos y su decisión de no hacer horas extraordinarias sostiene que "vemos muy bien que se avise con antelación que se van a suspender para intentar evitar molestias a los pacientes, pero es previsible que a partir del día 4 de mayo los compañeros se acojan a su derecho de huelga y simplemente no aparezcan al puesto de trabajo de la actividad extraordinaria. Prevemos que el impacto en el cese de las peonadas va a ser mucho mayor".

Preocupación por impacto

El departamento de Salud, en un comunicado, ha reiterado su compromiso para mejorar la atención sanitaria y ha recordado que la actividad extraordinaria es una de las herramientas para atender la demanda que no se llega a cubrir con la jornada ordinaria de 8 a 15 horas Reconocen que la actividad es voluntaria y no ocultan su preocupación por el impacto que las decisión anunciada por los profesionales de Traumatología, Anestesia y Digestivo pueda tener en las listas espera. Recuerdan que, a día de hoy, no hay posibilidad de contratar más profesionales, motivo por el que justifican invertir parte del presupuesto en horas extras por las tardes. Asimismo anuncian encuentros en los próximos días a diferentes niveles para conocer sus reivindicaciones y atenderlas dentro de las posibilidades y la normativa vigente.

Respaldo de socios y exigencia responsabilidade oposición

Cuestión que se ha abordado en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra donde los grupos han coincidido en la necesidad de adoptar medidas para corregir la situación en que se encuentra el sistema sanitario. Los socios de Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin, han reiterado su confianza en el consejero de Salud y han incidido en la importancia de que haya diálogo con los profesionales. Desde UPN y PP han reclamado un cambio de rumbo en Sanidad y han interpelado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a quien piden que tome cartas en el asunto.