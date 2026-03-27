Semana Santa 2026 en Pamplona: horarios, itinerarios de las procesiones y pasos

Traslado de la Dolorosa

Último peldaño de la cuaresma pamplonesa antes de los actos propios de la Semana Santa. La imagen de la Dolorosa es preparada con especial dedicación por las hermanas de la Sección de Hermanas de la Soledad, que cuidan de su atuendo y de su veneración.

El viernes 27 de marzo a las 20.45h, antes de iniciar los actos propios de la Semana Santa, se realiza el Traslado de La Dolorosa. Se celebra una eucaristía en la Iglesia de San Lorenzo, tras la cual la Hermandad de la Pasión se encarga de organizar el traslado, situando a las diferentes cofradías que acompañan a la Virgen en sus posiciones y cuidando de la buena celebración del traslado. Una vez llegada a la Catedral se celebra un breve momento de oración.

Recorrido: Paseo Doctor Arazuri, calle Mayor, San Saturnino, Plaza Consistorial, calle Mercaderes, calle Curia, Catedral de Pamplona.

Traslado de La Dolorosa | Iglesia Navarra

Procesión del Domingo de Ramos

El domingo 29 de marzo la mañana comienza a las 11:15 con la salida del paso de La Entrada de Jesús en Jerusalén desde la sede de la Hermandad, acompañado por el coro de niños de la Providencia, la representación viviente de Jesús en borrico con los Apóstoles y la Junta de Gobierno con la bandera.

Una vez en la calle aguardan a la salida del cabildo catedralicio desde la Catedral. Cuando se juntan ambas comitivas se dirigen al palacio arzobispal.

A las 11:30 desde el balcón principal el Señor Arzobispo bendice los ramos de los asistentes tras una lectura del evangelio y una pequeña reflexión. Al acabar se inicia la procesión hasta la Catedral donde se celebra la Misa Mayor.

Recorrido: calle Dormitalería, Plaza Santa Mª la Real, calle Merced, calle Compañía, calle Curia, Catedral, Curia, Compañía, Bajada Javier y Dormitalería.

Semana Santa Pamplona | Hermandad Pasión Pamplona

Jueves Santo

La procesión del Jueves Santo recorre el corazón del casco antiguo de Pamplona, acompañando a los pasos de la Hermandad en un ambiente de recogimiento, silencio y oración.

El jueves 2 de abril a las 20 horas comienza el acto procesional y de oración de Jueves Santo.

Recorrido: calle Dormitalería, Bajada Javier, calle Merced, Juan de Labrit, Plaza de Santa María La Real (lugar de Oración), Merced, Javier y Dormitalería.

Jueves Santo en Pamplona | Hermandad de la Pasión

Viernes Santo

El viernes 3 de abril a las 19.30 horas tiene lugar el acto más solemne, popular y tradicional de cuantos celebra la Hermandad de la Pasión, la Procesión del Santo Entierro. A este acto religioso asisten los Hermanos y Hermanas con hábito, alumbrando con cirios el recorrido de la Procesión, portando las andas de los Pasos o participando en algunos de los grupos que figuran.

Recorrido: calle Dormitalería, Bajada de Javier, calle Compañía, calle Curia, calle Navarrería, Mercaderes, Plaza Consistorial, San Saturnino, calle Mayor, Paseo Doctor Arazuri, calle San Antón, calle Zapatería, calle Calceteros, Mercaderes, Calderería, Bajada de Javier y Dormitalería.

Viernes Santo Pamplona | Hermandad de la Pasión

Terminada la Procesión del Santo Entierro tiene lugar la Procesión del Retorno de la Imagen de La Dolorosa desde la Parroquia de San Agustín a la de San Lorenzo. A la llegada se celebra el Sermón de la Soledad.

Si la Procesión del Santo Entierro se suspende por cualquier causa, el retorno de la La Soledad se verifica hacia las 21.30h desde la Catedral. Cada año es más numerosa la asistencia de Hermanos y del pueblo de Pamplona para acompañar con cirios a la Virgen Dolorosa.

Itinerario: Iglesia de San Agustín, Bajada de Javier, calle Estafeta, Mercaderes, Plaza Consistorial, calle Mayor y Paseo Doctor Arazuri.

Domingo de Resurrección

La procesión del Resucitado culmina la Semana Santa pamplonesa, proclamando la alegría de la Resurrección.

Este acto tendrá lugar el domingo 5 de abril por la mañana.

Recorrido: calle Dormitalería, Plaza Santa Mª la Real, calle Merced, Compañía, Curia, Catedral y Dormitalería.