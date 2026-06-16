Schneider Electric, referente de Industria 4.0 y sostenibilidad

La empresa protagonista de La Brújula de la Economía de hoy es un referente de Industria 4.0 y sostenibilidad; supone un claro ejemplo de integración entre digitalización, eficiencia energética y compromiso local. Y lo más importante, es un foco de empleo e innovación. Hablamos de la planta de Schneider-Electric en Puente la Reina, parte del grupo desde 1992.

Para conocerla más de cerca nos acompaña su director, Adrián Castillo, que nos cuenta el arraigo de la planta en la localidad, su pasado, presente, su relevancia dentro del grupo Schneider y su futuro próximo.