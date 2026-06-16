la brújula de la economía

Schneider Electric, referente de Industria 4.0 y sostenibilidad

El director de la planta ubicada en Puente La Reina, Adrián Castillo, nos explica la relevancia de la planta de Puente La Reina dentro del grupo y su futuro próximo.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

La empresa protagonista de La Brújula de la Economía de hoy es un referente de Industria 4.0 y sostenibilidad; supone un claro ejemplo de integración entre digitalización, eficiencia energética y compromiso local. Y lo más importante, es un foco de empleo e innovación. Hablamos de la planta de Schneider-Electric en Puente la Reina, parte del grupo desde 1992.

Para conocerla más de cerca nos acompaña su director, Adrián Castillo, que nos cuenta el arraigo de la planta en la localidad, su pasado, presente, su relevancia dentro del grupo Schneider y su futuro próximo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid