Los sanitarios de Ugencias lanzarán el Chupinazo de San Fermín

La Subdirección de Urgencias de Navarra será la encargada de dar comienzo a las fiestas de San Fermín de este 2026, lanzando el Chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial. La candidatura busca reconocer la labor de los sanitarios durante las fiestas y, en especial, el dispositivo creado para los encierros. En total, la Subdirección de Urgencias de Navarra ha logrado 3.775 votos, de los 11.740 emitidos en total, lo que representa el 32,15%.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron Saez, ha dado a conocer la candidatura ganadora en un acto, en el que ha estado acompañado Clint Jean Louis Fernández y Miren Oscáriz, en representación de la Subdirección de Urgencias de Navarra. Ahora, deberán decidir qué personas serán las encargadas de prender la mecha anunciadora de las fiestas de San Fermín, ya que ese es el máximo recogido en el reglamento que articula este momento especial para la ciudadanía pamplonesa. Las personas elegidas darán el inicio a las fiestas con las palabras “Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!”. El decreto de alcaldía que regula el acto no permite expresar ningún otro fragmento añadido, valorativo o de otra condición a este texto.

De los 11.740 votos emitidos, la Subdirección de Urgencias de Navarra ha logrado el 32,15% (con 3.775 votos). En segundo lugar, ha quedado la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, con un 24,33% (2.857 votos), a poca distancia de la Coral Santiago de la Txantrea, que ha logrado un 22,39% (2.629 votos). En cuarta posición figura la Federación Navarra de Pelota / Nafarroako Euskal Pilota Federakuntza, con un 11,94% (1.402 votos) y, por último, las Mujeres investigadoras del Sistema Navarro de I+D+I, que han obtenido un 9,17% (1.077).

De los 11.740 votos emitidos en total, 10.157 se registraron por internet, lo que representa un 86,51%. Por su parte, la red Civivox registró 1.236 votos presenciales (un 10,52%). Y, por último, en el 010 recopilaron 347 votos (un 2,95% del total). Para la elección de la entidad o persona que lanzará el Chupinazo podían votar todas aquellas personas empadronadas en Pamplona mayores de 16 años.

Los 11.740 votos emitidos en esta dirección quedan lejos de los registrados el año pasado, que alcanzaron los 20.045. Esa ha sido hasta la fecha la cifra más elevadas de participación, desde que se implantó la votación popular en 2016. Descontando los dos años sin Sanfermines por la pandemia del COVID-19 (2020 y 2021) y las dos ediciones siguientes donde no hubo votación popular, 2025 ha sido el año con mayor participación (20.045 votos) cuando la candidatura elegida fue Yala Nafarroa, seguido por 2018, cuando se registraron 12.213 votos. Ese año el lanzamiento del Chupinazo recayó en Motxila 21. Este 2026 ha sido el tercer año en cuanto a participación, con 11.740 votos, seguido de 2024, con 10.159, cuando el lanzamiento recayó en Duguna - Iruñeko Dantzariak.

Al igual que el año pasado, las personas participantes en la votación popular podían participar en el sorteo de 40 pases dobles para poder ver el encierro desde los balcones del edificio municipal de Casa Seminario, en la Plaza Consistorial. De las 11.740 personas que han votado, 10.211 han dejado sus datos para participar en el sorteo, que se realizará este jueves, día 18. Las personas agraciadas recibirán la notificación correspondiente desde el servicio de atención ciudadana 010.

Un engranaje sanitario las 24 horas del día

La candidatura de la Subdirección de Urgencias de Navarra había sido propuesta por la Peña La Escalerica de San Fermín. El objetivo era visibilizar y destacar la labor de los sanitarios de urgencias durante las fiestas de San Fermín, sobre todo, por el despliegue que se realiza cada día para cubrir los encierros y atender cualquier percance que en ellos se produzca. No en vano, el dispositivo sanitario que se articula en torno a este evento incluye cinco UVI móviles, la coordinación sanitaria del 112 y la atención en los centros de urgencias extrahospitalarias, que garantizan una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Se trata de uno de los dispositivos sanitarios más avanzados y reconocidos internacionalmente por su capacidad técnica, profesional y la labor de coordinación. Pero, al margen de estas características, con la candidatura también se buscaba reconocer a cada uno de los profesionales que cada día colaboran con este servicio, por su cercanía, entrega, compromiso y vocación de servicio.