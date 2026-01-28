Roberto Martil: "El objetivo inicial no era solo la permanencia, esa es la realidad"

Roberto Martil decidió en marzo del año pasado poner fin a su carrera deportiva como jugador de fútbol sala. La temporada pasada compaginó el juego en la pista con su nueva labor como segundo entrenador del equipo, tarea que comenzó con su grave lesión de rodilla en 2023. Ahora se dedica solo a ser el ayudante de Miguel Hernández, y sigue disfrutando de la tarea, aunque este año tiene el mal sabor de boca de que las cosas no están saliendo como quieren cuerpo técnico y jugadores.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra con Javier Saralegui Roberto Martil explica sus funciones, su etapa después de dejar la práctica activa del fútbol sala, su relación con Miguel y su compenetración con él, y analiza la marcha del equipo, antepenúltimo en la clasificación cuando se han jugado ya dos jornadas de la segunda vuelta.

La liga afronta ahora un nuevo parón, el más largo, por la disputa del Campeonato de Europa, y es tiempo de reflexión para Roberto Martil de manera que Osasuna Magna Xota remonte posiciones en la tabla. La mejoría de juego, observa Martil, ya ha llegado, por lo que falta que empiecen de nuevo a acompañar los resultados en una temporada en la que reconoce el segundo entrenador que el objetivo inicial era más ambicioso que el de simplemente conseguir la permanencia, algo por otro lado deseado en cada nueva temporada.