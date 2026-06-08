Roberto Itoiz: "La candidatura de la Coral al Chupinazo es de toda Pamplona"

La Coral Santiago de la Txantrea reivindica su papel en la historia y la identidad de los Sanfermines con su candidatura para lanzar el chupinazo. Así lo ha expresado su portavoz, Roberto Itoiz, quien considera que la propuesta supone "un orgullo y una emoción" para todos los integrantes de la agrupación. Itoiz destaca que la candidatura trasciende a la propia Coral y representa a toda la ciudadanía pamplonesa. Según explica, la tradicional Jota de San Fermín, interpretada cada 7 de julio en la Plaza del Consejo, es "uno de los momentos más queridos y emotivos de las fiestas" y forma parte de su esencia. "La candidatura no es solo de la Jota y de la Coral, sino de todo el pueblo de Pamplona", afirma.

Valores ligados a la fiesta

Itoiz recuerda que esta composición nació en el barrio de la Txantrea gracias a la inspiración de su autor, Joaquín Madurga. A su juicio, la jota refleja valores que identifican a la ciudad y a sus fiestas, como la acogida, la convivencia y la unión. "Transmite un valor de unión y concordia", señala. Esta agrupación centra gran parte de su actividad en la preparación de esta interpretación, ensayando y cuidando cada detalle para mantener viva una tradición que este año alcanza su 50 aniversario. Itoiz quiere reconocer el trabajo de todas las personas que, generación tras generación, han contribuido a conservar este legado cultural.

Emocionar al público

Entre los aspectos que más orgullo generan en la agrupación destaca la capacidad de la jota para emocionar al público. El portavoz describe el silencio que se produce en la Plaza del Consejo antes de la interpretación y la reacción posterior de los asistentes. "La gente grita, llora y aplaude", relata, al tiempo que califica la experiencia como "un momento indescriptible". Sobre la posibilidad de resultar elegidos para lanzar el Chupinazo, Itoiz reconocr que existe ilusión dentro de la Coral y compara ese instante con la emoción previa a la interpretación de la jota: una espera cargada de sentimientos que termina desembocando en una gran celebración colectiva.