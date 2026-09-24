Los próximas elecciones municipales y forales marcan el último Debate del Estado de la Comunidad

El Parlamento de Navarra ha celebrado hoy el último Debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura. Cita que llega a ocho meses de las elecciones municipales y forales y que ha quedado de manifiesto los discursos . La presidenta navarra, María Chivite, que ha recibido las críticas de la oposición y el reproche de sus socios de gobierno, ha apelado a "fortalecer la democracia" frente al "recorte de derechos". Bildu, más condescendiente, ha coincidido en parte del diagnostico y ha apostado por "actualizar y consolidar" mayorías progresistas. La oposición ve a la jefa del ejecutivo "agotada" y cree que Navarra "necesita una nueva etapa"

Chivite y modelo gestión

La presidenta de Navarra, María Chivite (PSN), ha apelado en el Debate del Estado de la Comunidad Foral a "fortalecer la democracia desde la acción" frente a lo que ha considerado un avance de fuerzas políticas que generan "división", "exclusión" y "recorte de derechos", y ha reivindicado una democracia que demuestre su utilidad en la vida cotidiana. Ha manifestado que tiene la voluntad de que su "modelo de Gobierno tenga larga vida" y ha destacado entre los aspectos "positivos" del Debate sobre el Estado de la Comunidad que "los grupos políticos que en este momento venimos llegando a acuerdos hemos hecho una defensa de un modelo muy concreto y lo hemos puesto en valor". Durante su intervención, la presidenta ha repasado la situación económica y social de la comunidad, sin grandes anuncios y ha hecho autocrítica en los plazos del Canal de Navarra y en las lista de espera en sanidad. El principal anuncio que ha hecho la presidenta ha sido la "ambiciosa" reforma fiscal que prepara el Gobierno para proteger el poder adquisitivo de las familias con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026 y en relación con el primer sector ha señalado que están "preparando ayudas por cabeza de ganado por el impacto de la sequía de este verano". En cuanto a las infraestructuras ha reconocido que "no es ya razonable" el plazo de la segunda fase del Canal de Navarra y discrepancias en criterios técnicos y jurídicos en la obra de Belate. En materia sanitaria, ha mostrado su "frustración" con respecto a los tiempos de espera para una cita con el especialista.

UPN pide abrir nueva etapa

El portavoz de UPN en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha afirmado que "Navarra necesita abrir una nueva etapa" y ha considerado que la Comunidad foral "no puede confiar en la palabra de la presidenta del Gobierno", a la que ha reprochado que la "sombra de la corrupción" planea sobre el Ejecutivo y que los servicios públicos están "peor". Además, Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno está "atrapado por su propio origen, por sus pactos, por sus contradicciones y por una sombra demasiado alargada que ya no puede esconder: la sombra de Santos Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE-". "Santos Cerdán es el hilo conductor de toda la presidencia de Chivite. Santos Cerdán va a explicar el inicio y el final de su etapa en la presidencia de Gobierno en Navarra", ha asegurado.

PSN y bloque progreso

La portavoz del PSN en el Parlamento foral, Ainhoa Unzu, ha manifestado este jueves que "Navarra es uno de los pocos espacios libres de la ultraderecha, porque somos una comunidad gobernada por un bloque de progreso, liderado por una presidenta socialista, donde se está acordando entre distintas ideologías y espacios políticos" y ha añadido que "Navarra debe seguir siendo un dique de contención progresista frente a esa amenaza de las derechas y de la ultraderecha". En su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Unzu ha defendido la existencia de "unos servicios públicos fuertes", mientras ha considerado que UPN, PP y Vox abogan por "un modelo que recorta la capacidad de lo público, que debilita los servicios que son de todos y todas".

Bildu y mayorias progresistas

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha afirmado que en la Comunidad foral "existen mayorías sociales, plurales y diversas que han demostrado que hay otro modo de hacer las cosas". "Esas mayorías debemos actualizarnos y consolidarnos en torno a un proyecto verdaderamente transformador que defienda el modelo de Navarra que queremos para un futuro que empieza hoy", ha indicado. Ha remarcado Aznal que "seguiremos hablando, negociando y acordando, siempre que se pueda, como hemos venido haciendo hasta ahora". "Porque los consensos entre las fuerzas progresistas van a ser totalmente necesarios. No solo ya para cerrar las puertas a las derechas, también para abrir las puertas a nuevas formas de gobierno, más amplias y más ambiciosas", ha manifestado.

Socios de gobierno

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha hecho un balance "positivo" del trabajo de los socios al frente del Gobierno de Navarra. No obstante, ha advertido frente a la "inercia" y ha reclamado "lealtad con los socios" o, si no, "la paciencia se agota". En su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Azcona ha destacado que "vivimos un momento político complejo en Europa, en el Estado y también en Navarra" y, por eso, la Comunidad foral "no puede limitarse a gestionar el día a día" sino que "debe generar confianza en los navarros", "pensar en el futuro y decidir qué quiere ser". El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento foral, Carlos Guzmán, ha mostrado su satisfacción con el trabajo realizado por la coalición tanto en distintas instituciones como en el Gobierno foral, y ha afirmado que "en un momento como este, vamos a salir a ganar desde la izquierda porque entendemos que eso es lo que necesita en estos momentos Navarra". En este sentido, Guzmán ha exigido "máxima transparencia y máximo rigor a la hora de emplear los fondos públicos". "No hay que abonar ni un solo céntimo que no deba ser abonado", ha dicho, para mostrarse "inflexible" ante la corrupción.

PP y Vox

El portavoz del PPN en el Parlamento de Navarra, Javier García, ha considerado este jueves que la Comunidad foral "está peor" desde que María Chivite gobierna y ha afirmado que "Navarra necesita un cambio". "Navarra está peor y además avanza a una velocidad diferente a la del conjunto de España. Lo que empeora en España empeora más en Navarra y lo que mejora en el conjunto de España mejora menos en Navarra", ha indicado García, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento de Navarra. El portavoz del PPN ha incidido en la idea de que Navarra no está mejor ahora que cuando Chivite llegó al Gobierno. El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha calificado el Gobierno de Navarra como "un fracaso práctico y moral", ha rechazado los años de "desgobierno" con María Chivite al frente y le ha pedido que "haga la maleta, váyase a su casa, disuelva y convoque elecciones".