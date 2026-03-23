El programa "Tierra de Oportunidades" de CaixaBank premia la innovación que nace en dos pueblos navarros

En Más de Uno Pamplona hemos puesto el foco en el emprendimiento rural como herramienta clave para combatir la despoblación y dinamizar los pequeños municipios haciéndonos eco de la iniciativa "Tierra de Oportunidades" de CaixaBank, que ha reconocido recientemente a 20 proyectos de toda España dentro de su iniciativa entre los que destacan dos propuestas navarras lideradas por jóvenes emprendedoras.

Por un lado, Teresa Etxarrí impulsa Gurevet, un innovador servicio veterinario a domicilio que opera en toda Navarra. Su proyecto surge de una necesidad detectada en su entorno: facilitar la atención veterinaria sin necesidad de desplazamientos, algo especialmente útil para animales que sufren estrés o para propietarios con dificultades de movilidad. Además, este modelo permite observar a los animales en su propio entorno, mejorando el diagnóstico y la atención. Su iniciativa ha sido reconocida también con una mención especial por su impacto en el mundo rural.

Por otro lado, Amaia Meléndez presenta “El Horno de Pedro”, una pastelería artesanal ubicada en San Martín de Unx que combina recetas tradicionales con un enfoque moderno. El proyecto nace de su deseo de trabajar por cuenta propia tras años en la hostelería, apostando además por el uso de productos locales como el aceite o la almendra. Aunque inicialmente ofrecía servicio a domicilio, el crecimiento de la demanda ha llevado a centralizar la venta en su obrador. Su éxito refleja el valor de la calidad, la cercanía y la identidad local en el entorno rural.

Ambas emprendedoras coinciden en señalar que el camino no ha sido sencillo. La burocracia y la falta de regulación específica, especialmente en proyectos innovadores como el de veterinaria móvil, han supuesto importantes obstáculos. Sin embargo, también destacan el apoyo recibido a nivel local, tanto de instituciones como de vecinos, lo que evidencia el valor de la comunidad en los pueblos pequeños.

El programa "Tierra de Oportunidades" busca, como nos ha explicado Jorge García, responsable de Acción Social de CaixaBank, precisamente eso: apoyar el emprendimiento en municipios de menos de 5.000 habitantes mediante formación, acompañamiento y ayudas económicas. En colaboración con grupos de acción local, la iniciativa selecciona proyectos que contribuyan a generar empleo y fijar población. Los participantes no solo reciben financiación, sino también visibilidad y formación para consolidar sus negocios.

Desde CaixaBank subrayan que el emprendimiento rural es una pieza fundamental para afrontar el reto demográfico. Cada vez son más los jóvenes que, tras formarse en entornos urbanos, deciden regresar a sus pueblos para desarrollar sus propios proyectos. Esto no solo impulsa la economía local, sino que también refuerza el tejido social y cultural.