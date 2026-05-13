Osasuna se complica la vida

Osasuna perdió 2-1 contra el Atlético de Madrid en un partido que, de jugarse en el primer mes de liga, hubiera dejado un buen sabor de boca al aficionado porque permite una valoración clásica de "jugando así otro día se ganará". El encuentro tuvo el guion soñado... para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que se encontró con un penalti por mano de Javi Galán en el área y marcó el 0-1 para el minuto 14 de encuentro.

A partir de ahí el Atleti es experto en echarse atrás, dejar el balón al rival y defender esperando que pasen los minutos y que haya una ocasión para sentenciar. La encontró mediada la segunda parte mientras Budimir fallaba lo que no es habitual en él, y con Osasuna creando ocasiones y empujando a los colchoneros con una presión muy alta y que conllevaba un gran desgaste físico.

La desafortunada lesión de Raúl Moro propició la entrada de Kike Barja, que ejerció de capitán y líder en el campo que se había echado en falta en otras ocasiones: forzó tarjetas para el rival, se encaró con cualquiera que quisiera imponerse a un rojo, marcó el 1-2 en el 90 y trató de convencer a los suyos de que aún iban a tener una ocasión más. No la hubo porque un desnortado Guzmán Mansilla, sabedor de que volverá a la nevera por dos errores solventados por el VAR, añadió solo 3 minutos cuando Musso perdió 5 y hubo ventanas de cambios y goles en la segunda parte.

Así que las consecuencias reales de las derrotas de San Mamés y Ciudad de Levante se vieron ayer, porque Osasuna se queda con 42 puntos sin certificar la permanencia y con el agua al cuello para recibir al Espanyol este domingo a las 19 horas. Kike Barja hizo de capitán también después del partido valorando su actuación, reconociendo que fuera de casa Osasuna no ha rendido como debía y criticando con respeto el escaso criterio y personalidad del árbitro.