Los proyectos navarros Gurevet y El horno de Pedro, ganadores de Tierra de Oportunidades de CaixaBank

Los proyectos navarros Gurevet y El Horno de Pedro han sido dos de los ganadores de Tierra de Oportunidades de CaixaBank, programa enfocado en fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas.

Impulsado por Teresa y Judith Etxarri (Mezkiritz), Gurevet, que ofrece servicios veterinarios a domicilio a toda Navarra, especialmente a las zonas rurales, ha sido, además, galardonada con una de las siete menciones especiales otorgadas durante la final. En concreto, ha recibido la mención al ‘Impacto en el mundo rural’ por su dinamización en el territorio, en sus vecinos y en la comarca.

Gurevet | Caixabank

Por su parte, Amaia Meléndez (San Martín de Unx), puso en marcha El Horno de Pedro, un obrador de pastelería con venta a domicilio que rescata recetas tradicionales navarras con ingredientes locales.

Amaia Meléndez | Caixabank

Ambos proyectos han sido premiados con 6.000 euros y 3.000 euros respectivamente en la fase nacional de Tierra de Oportunidades. Las iniciativas fueron seleccionadas en la fase comarcal gracias a la colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural, Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Cederna Garalur, respectivamente.

Un total de 20 proyectos han participado y han sido reconocidos en la final de Tierra de Oportunidades que, en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, se ha celebrado en la Casa del Lector del centro cultural y artístico de Matadero en Madrid. En la edición de 2025, 188 emprendedores de 40 provincias fueron seleccionados y premiados a nivel comarcal de los casi 2.600 emprendedores que participaron en el programa.

En el acto han participado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, María Begoña García Bernal; el secretario general para el Reto demográfico, Francesc Boya; el director de Acción Social CaixaBank, Josep Parareda, y el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, entre otros.

Convocatoria 2026

CaixaBank ha anunciado, además, el lanzamiento de la sexta edición de Tierra de Oportunidades 2026 que, por primera vez, prevé llegar a todas las provincias y creará una plataforma online para los emprendedores.

La entidad lanzará en el mes de mayo, de manera simultánea, las convocatorias comarcales en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural de cada área geográfica y está previsto que el fallo se conozca en el mes de junio. La convocatoria se dirigirá a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 300.000 euros al año.

El potencial de crecimiento y de creación de empleo rural, la innovación, el impacto social y la viabilidad de las iniciativas serán aspectos clave a la hora de evaluar y seleccionar las ideas emprendedoras que podrán beneficiarse del programa.

Sobre Tierra de Oportunidades CaixaBank

Tierra de Oportunidades es un programa de Acción Social CaixaBank que tiene el objetivo de apoyar el emprendimiento, crear empleo y ofrecer oportunidades de futuro al entorno rural. La entidad quiere ayudar directamente a emprendedores rurales con proyectos en funcionamiento, detectando su potencial y necesidades y ofreciéndoles ayuda económica, formación y acompañamiento.

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Todo ello, con el apoyo de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR o GAL), conocedores en profundidad del tejido económico en los respectivos territorios, y contando con las sinergias creadas con otras áreas de la entidad: desde el acompañamiento y la mentorización (Voluntariado CaixaBank), a financiación (MicroBank y AgroBank) y creando una comunidad de emprendedores de todo el país (en los programas formativos lanzados de la mano de Rural Talent, con el impulso del banco).

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