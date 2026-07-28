El paro baja en 3.300 personas en el segundo trimestre en Navarra

El paro bajó en 3.300 personas en el segundo trimestre de 2026 en Navarra hasta los 27.700 desempleados, un 10,8% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la Comunidad foral se sitúa en el 8,07%.

Esta cifra de parados es la más alta en un segundo trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en Navarra (19 veces) mientras que ha subido en 6 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2019.

En el segundo trimestre se crearon en Navarra 5.100 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 315.200 personas, la cifra más baja de ocupación en un segundo trimestre desde 2024.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 342.800 personas en la Comunidad foral, tras aumentar en los últimos tres meses en 1.700 personas, un 0,5%.

En el último año el paro ha aumentado en 400 personas (+1,62%) en Navarra y se han destruido 2.900 empleos (0,9%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 2.600 personas (+0,8%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 1.100 mujeres (-7%), frente a un avance del paro masculino de 2.300 parados (+14,9%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 14.600 y la tasa de paro femenino en el 9,15%. Por su parte, 13.100 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,13%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Navarra aumentó en 1.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,45%.

La creación de empleo en el segundo trimestre en Navarra fue mayor en el sector privado, que generó 3.500 puestos de trabajo, un 1,39% más, hasta un total de 256.200 ocupados. Por su lado, el sector público creó 1.600 nuevos empleos, un 2,79% más que en el trimestre anterior hasta 59.000 empleos.