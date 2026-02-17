Pamplona mira a la China contemporánea a través del cine, la literatura y el debate en la primera edición de Huafilmak

Pamplona acoge estos días la primera edición de Huafilmak, una muestra cultural que, bajo el lema “Miradas sobre China”, invita al público navarro a acercarse a la realidad contemporánea china desde una perspectiva plural y abierta. La iniciativa está impulsada por Fundación Qili y Pixelian, Escuela de Cine y Arte Visual, con la colaboración de distintas entidades navarras, y nace con la vocación de convertirse en una cita anual.

En Más de Uno Pamplona hemos hablado de ello con Andrés Herrera-Feligreras, presidente de Fundación Qili y con Ohiane Iriarte, coordinadora en Pixelian, Escuela de Cine y Arte Visual. Herrera-Feligreras ha explicado que la idea surgió inicialmente como una muestra de cine acompañada de un espacio profesional para conectar al sector audiovisual navarro con el mercado chino. Sin embargo, el proyecto “se fue de las manos” y ha ampliado su alcance con charlas, talleres infantiles, encuentros empresariales y actividades literarias.

Huafilmak | cedida

El cine es el punto de partida de esta primera edición. La programación incluye tres películas que ofrecen distintas miradas sobre China: desde el clásico contemporáneo "El último emperador" hasta el documental "Wuhan, zona cero", dirigido por Luis Galán, pasando por "Blue Sun Palace", obra de cineastas chinas de la diáspora en Nueva York. El objetivo es mostrar diferentes enfoques y generar reflexión en torno a una realidad diversa y compleja.

Junto a las proyecciones en la Filmoteca, la muestra incorpora una sección de industria orientada a profesionales. Ohiane Iriarte ha destacado que se ha creado un espacio para explorar oportunidades de colaboración audiovisual con el mercado chino, incluyendo encuentros con productoras navarras y una ponencia titulada “Rodar el mundo”, en la que se abordarán los retos de filmar en contextos culturales distintos. Además, el 3 de marzo se celebrará una sesión enfocada al ámbito empresarial, centrada en herramientas estratégicas inspiradas en el pensamiento chino para la gestión del cambio y la toma de decisiones.

La programación también incluye actividades en la Biblioteca de Navarra, como una charla del exembajador Rafael Dezcallar, que registró lleno absoluto, y un encuentro literario en torno a la obra de la premio Pulitzer Tessa Hulls. Asimismo, no faltan talleres infantiles dirigidos a acercar esta cultura a los más pequeños.

Desde la organización destacan que la muestra busca ofrecer un espacio sin prejuicios donde el público pueda formular preguntas y construir su propia opinión. “No estamos aquí para decir que China es magnífica, sino para mostrar qué es China”, afirmó.