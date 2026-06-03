Maratón de Patinaje Pamplona - Puente La Reina

La P2P entra en el circuito World Skate de maratones

La prestigiosa maratón de patinaje entre Pamplona y Puente La Reina se celebra el domingo 7 con 400 participantes y varios campeones del mundo compitiendo junto a la categoría popular.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

La P2P, la maratón de patinaje de velocidad entre Pamplona y Puente La Reina cumple este fin de semana se decimoséptima edición con una gran novedad: la Federación Internacional de Patinaje llamó a la organización hace unos meses para invitarle a que forme parte del World Skate, un circuito internacional de maratones auspiciado por la FIRS con los mejores patinadores del mundo.

El prestigio y la tradición de esta carrera, única maratón en el mundo con salida y meta en dos localidades distintas con un recorrido por carreteras con subidas y bajadas, llamó la atención de la FIRS. La organización se ha vuelto más compleja para cumplir con los requisitos de la Federación Internacional, pero a cambio la participación ha aumentado y los mejores patinadores del mundo estarán en la línea de salida el domingo a las 10 de la mañana en la calle Taconera de Pamplona. Los más rápidos llegarán a la meta en Puente La Reina a las 11 de la mañana, apenas una hora después, pero a partir de ahí la llegada de patinadores profesionales, amateurs y populares será continua.

El ocho veces ganador de la prueba Nolan Beddiaf y el campeón del mundo y olímpico sobre hielo Bart Swings son los máximos favoritos para imponerse en categoría masculina mientras que en la femenina, que este año correrá a la vez pero sin que las patinadoras puedan ser arropadas por los corredores de categoría masculina, destacan Marine Lefeuvre, Valentina Cano o Karoll García como candidatas al triunfo.

En total habrá más de 400 patinadores de 23 países diferentes. Todos ellos serán presentados el sábado 6 por la tarde en el circuito de Antoniutti durante la P2P Txiki, que acerca el deporte del patinaje de velocidad a los más jóvenes.

El Presidente de la Federación Navarra de Patinaje Pedro Sarasíbar y la representante de la organización del Club Berriro Ere Arantxa Blanco han dado los detalles de la prueba en la presentación oficial de la carrera.

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