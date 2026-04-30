Osasuna tiene opciones frente al Barça

Osasuna ganó al Sevilla in extremis y con ello no solo consiguió la permanencia virtual al llegar a los 42 puntos (puede que hagan falta 43 este año) sino que se quitó de un plumazo la tensión acumulada por llegar a ese objetivo. Eso quiere decir que ahora debería jugar más suelto, menos atenazado que como lo hizo frente al Sevilla, algo comprensible en opinión de Diego Alonso "Elandante" y Álvaro Burusco, el mítico "Burus", que analizan en Radioestadio Navarra con Javier Saralegui el partido del pasado domingo en El Sadar.

Ahora toca recibir a un Barcelona que va a ganar la liga e impone su ley en casi todos los partidos, pero no en todos. El único empate y las cuatro derrotas que ha concedido el equipo de Hansi Flick en toda la competición han sido siempre lejos del Nou Camp, lo que da opciones a Osasuna para lograr algo positivo. Once equipos han conseguido en campo propio marcarle al menos un gol a un Barcelona que ataca en tromba y por lo tanto expone atrás.

Diego Alonso y Álvaro Burusco analizan al Barcelona, su estilo, sus líneas de juego, sus virtudes y sus escasos defectos, y opinan sobre cómo puede Osasuna hacerle daño a pesar de la sensible baja de Víctor Muñoz. Ambos opinan también sobre las alternativas que tiene Alessio Lisci para sustituir al joven internacional rojillo, destacando Raúl Moro por sus cualidades y demarcación en el campo.