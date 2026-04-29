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Programa especial dedicado a ADEFAN con motivo de su Asamblea General

Conocemos las actividades y programas que se estáns realizando en 2026 y el desarrollo del Plan Estratégico, con los principales programas: educación y formación, red y voz colectiva, y comunidad en acción.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

En este programa especial hablamos en primer lugar con el presidente de ADEFAN, Iñaki Ecay, con el que abordamos el peso de la empresa familiar en Navarra, su aportación económica y social, el papel de ADEFAN como red de apoyo entre socios y su proyección hacia la sociedad.

El día 5 de mayo con motivo de la Asamblea General, tendrá lugar una charla con Diego Hidalgo, CEO de Trangoworld. Con él descubrimos una empresa familiar con casi 100 años de historia.

A continuación mantenemos una conversación con Lucía Ostiz (Ostiz Audiovisuales), Nerea Eguiluz (Eguiluz Estanterías) y Joseba Tabar (Tabar Instalaciones Industriales de Fluidos), sobre el papel de la mujer en la empresa familiar.

Participarán Lucía Ostiz (Ostiz Audiovisuales), Nerea Eguiluz (Eguiluz Estanterías) y Joseba Tabar (Tabar Instalaciones Industriales de Fluidos)
Participarán Lucía Ostiz (Ostiz Audiovisuales), Nerea Eguiluz (Eguiluz Estanterías) y Joseba Tabar (Tabar Instalaciones Industriales de Fluidos) | ondacero.es

Para finalizar hablamos con Izaskun Lara, coordinadora de ADEFAN, sobre las actividades y programas que estamos realizando en 2026 y el desarrollo del Plan Estratégico, con los principales programas: educación y formación, red y voz colectiva, y comunidad en acción.

Izaskun Lara, coordinadora de ADEFAN
Izaskun Lara, coordinadora de ADEFAN | ondacero.es
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