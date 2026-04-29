Programa especial dedicado a ADEFAN con motivo de su Asamblea General

En este programa especial hablamos en primer lugar con el presidente de ADEFAN, Iñaki Ecay, con el que abordamos el peso de la empresa familiar en Navarra, su aportación económica y social, el papel de ADEFAN como red de apoyo entre socios y su proyección hacia la sociedad.

El día 5 de mayo con motivo de la Asamblea General, tendrá lugar una charla con Diego Hidalgo, CEO de Trangoworld. Con él descubrimos una empresa familiar con casi 100 años de historia.

A continuación mantenemos una conversación con Lucía Ostiz (Ostiz Audiovisuales), Nerea Eguiluz (Eguiluz Estanterías) y Joseba Tabar (Tabar Instalaciones Industriales de Fluidos), sobre el papel de la mujer en la empresa familiar.

Participarán Lucía Ostiz (Ostiz Audiovisuales), Nerea Eguiluz (Eguiluz Estanterías) y Joseba Tabar (Tabar Instalaciones Industriales de Fluidos) | ondacero.es

Para finalizar hablamos con Izaskun Lara, coordinadora de ADEFAN, sobre las actividades y programas que estamos realizando en 2026 y el desarrollo del Plan Estratégico, con los principales programas: educación y formación, red y voz colectiva, y comunidad en acción.