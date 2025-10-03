Osasuna 2 - 1 Getafe

Osasuna remonta en El Sadar con dos golazos de Bretones y Catena

Borja Mayoral adelantó a los de Bordalás pero Abel Bretones y Catena consiguieron darle la vuelta al resultado.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Abel Bretones celebra el gol
Abel Bretones celebra el gol | Jesús Diges - EFE

Respeto y trabajo defensivo durante los primeros minutos. Un centro de Milla fue cazado por Borja Mayoral dentro del área, ganando la posición a Boyomo poniendo el 0-1 en el minuto 23. Los de Bordalás estuvieron mejor desde entonces hasta que, en el añadido de la primera parte, tras un rechace de la defensa del Getafe al saque de una falta, Abel Bretones disparó con calidad desde fuera del área, colando el esférico por la misma escuadra de Soria poniendo el 1-1 en el marcador.

Demasiado permisivo el colegiado en algunas jugadas en las que los jugadores del Getafe se emplearon al límite. Torró tuvo que ser sustituido en el descanso por Rubén García tras recibir una dura entrada de Mario Martín en el minuto 36.

En la segunda parte Osasuna salió claramente a por la victoria, presionando y generando ocasiones. En el minuto 66 Lisci dejó claras sus intenciones quitando a Juan Cruz y metiendo a Raúl García de Haro. La entrada de Kike Barja en el 83 también supuso un aliciente por la actitud del delantero de Noáin.

En el minuto 90, en el saque de un córner, Catena remata de cabeza fuera del alcance del portero del Getafe. Osasuna no bajó los brazos en ningún momento y la afición acompañó al equipo hasta el final. Emocionante final con el premio de la victoria.

Catena celebra su gol.
Catena celebra su gol. | Osasuna
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer