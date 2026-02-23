Osasuna ganó al Real Madrid con merecimiento

No fue el Real Madrid el que perdió el partido. Fue Osasuna el que ganó. 2-1 gracias a la acertada intervención del VAR, que esta vez sí se utilizó de manera correcta. Es una de las conclusiones de la tertulia "Caliente Caliente" en la que participan Diego Galilea, Alfonso Gogorcena y Miguel Ángel Butragueño junto con Javier Saralegui.

Gogorcena agradece a Arbeloa la alineación titular que sacó en El Sadar porque asegura que ahí empezó la victoria rojilla: Víctor Muñoz fue muy superior a Carvajal, y Asencio y Alaba no rindieron a un gran nivel. Sí lo hicieron los rojillos, con Rosier vaciándose para parar al mejor de los blancos, Vinicius, y Herrando y Catena muy serios en defensa con excepción de algún error puntual que pudo costar caro, apunta Diego Galilea. Miguel Ángel Butragueño destaca el cambio dado por el entrenador Alessio Lisci y por el equipo en general, que ahora entiende mejor las ideas del técnico a la vez que éste comprende más la idiosincrasia de Osasuna y de su plantilla.

Los incidentes del final del encuentro empañaron la victoria. Osasuna no dio la orden a su seguridad privada para identificar y proponer para sanción al menor que arrojó una botella de cristal al terreno de juego al lado de Courois porque el club no tiene potestad para ello. Policía Nacional es la autoridad en el campo y su coordinador, el que la da las instrucciones a todas las fuerzas de seguridad presentes. La identificación del menor dentro del estadio, dificultada con agresiones al personal de seguridad por parte de socios de Graderío Sur, dio lugar a una carga policial desproporcionada a tenor de las imágenes vistas, con situaciones de peligro que el club lamentó en un comunicado que el sindicato Jupol calificó de especialmente grave porque "traslada un relato alejado de la realidad de los hechos". El asunto continuará en los próximos días con la investigación abierta por Osasuna, que intentará reconstruir los hechos. El Órgano para la Defensa del Socio mantiene abierto su canal para recibir información de primera mano de los socios afectados.