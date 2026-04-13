Osasuna empata contra el quinto de la Liga

Osasuna empató contra el quinto clasificado de la liga, el Betis. El dato no es baladí porque permite dar contexto al resultado en función del rival. Dentro de las cuentas para ir a Europa que ya ha elaborado el equipo (y que va a tener que ir rehaciendo jornada tras jornada según los puntos realmente conseguidos) puede que entrara ganar al equipo de Pellegrini, pero el Betis demostró que aunque esté en dos competiciones es el conjunto español de los que juegan en Europa que más centrado está en la liga.

Sobre si el punto es bueno o escaso, sobre el papel de jugadores como Víctor Muñoz, Iker Muñoz o Sergio Herrera, sobre el arbitraje de Sesma Espinosa y sobre el último tramo de la temporada hablan en la tertulia "Caliente Caliente" desde el Restaurante El Colegio del Colegio de Médicos de Pamplona Luca Ciordia, Iñaki Martínez y Abraham del Pozo en compañía de Javier Saralegui.