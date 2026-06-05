Osasuna cambia de ciclo en primer equipo, Promesas y Femenino

Osasuna se encuentra ahora mismo sin entrenador del primer equipo, del filial y de la primera plantilla femenina. El club está en pleno proceso de cambio y ha comenzado a tomar decisiones más allá de terminar el contrato de Alessio Lisci: la nueva plantilla del Promesas para jugar en 2ª RFEF está totalmente definida con todo canteranos para el próximo año; se ha aceptado la dimisión de Mai Garde como directora deportiva de la sección femenina y se crea un nuevo equipo en la categoría cadete juvenil. Iosu Domínguez no continuará como entrenador después de tres temporadas.

De todo ello hablan con Javier Saralegui en Radioestadio Navarra Diego Alonso "Elandante" y Álvaro Burusco, el mítico "Burus", dando su opinión sobre las decisiones que está tomando el club y analizando también en los últimos minutos del programa la propuesta de sanción del Comité Antiviolencia a Osasuna de dos meses de clausura del Sadar y 200.000 euros de multa por el encendido de bengalas en el último entrenamiento en El Sadar y la vinculación de los jugadores con la simbología y miembros de Indar Gorri.