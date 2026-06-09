Osasuna busca tres entrenadores: acertar es clave

Iñaki Martínez, Javier Azanza y Pablo Sanzol analizan junto con Javier Saralegui la temporada rojilla desde el Restaurante El Colegio del Colegio de Médicos de Pamplona en la tertulia "Caliente Caliente". Después de un último tramo de la temporada decepcionante y que acabó costando el puesto al entrenador Alessio Lisci, el club está inmerso en la búsqueda de un nuevo técnico que ilusione a la afición y estimule a la plantilla, sacando lo mejor del gran talento que tienen los jugadores del primer equipo.

En este sentido los contertulios reflexionan sobre la capacidad económica de Osasuna no solo para fichar jugadores sino también para encontrar un técnico: salvo Vicente Moreno, los últimos inquilinos del banquillo venían de destacar con sus equipos en Segunda División: Diego Martínez, Jagoba Arrasate o Alessio Lisci responden a ese perfil.

Además valoran el rendimiento de los futbolistas esta temporada y el estilo de juego del equipo, la ampliación de contrato de Raúl García o el papel que deben jugar los canteranos en Osasuna y la apuesta que debe hacer el club por ellos para que crezcan y se formen en las mejores condiciones posibles y desarrollando su talento hasta ver si tienen la capacidad de jugar en Primera División.

En "Caliente Caliente" se explica también el seguro contratado por el club la última semana de la competición para cubrir un posible descenso y lo que ello hubiera supuesto para Osasuna en caso de que el Girona hubiera marcado un gol más enviando a un Osasuna incapaz de ganar al Getafe a Segunda División.