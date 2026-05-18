Onda Cero entrega este jueves los II Premios ‘Radioestadio Navarra’

Onda Cero Navarra celebra este jueves la entrega de los galardones de la segunda edición de los Premios ‘Radioestadio Navarra’, el programa deportivo del fin de semana con Roberto Bascoy y Javier Saralegui. El acto contará con la presencia de Edu Pidal, codirector y copresentador presentador de ‘Radioestadio noche’

Los premiados de esta edición son Raúl García de Haro, el Club Deportivo para Ciegos, María Asurmendi Villaverde y el Doneztebe Fútbol Taldea.

La entrega de premios se celebrará en el Café Niza y contará con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra y el apoyo de Ventanas Renoven, Toy Planet Eregui, Bodegas Gran Feudo y Restaurante La Olla.

Poner en valor el deporte navarro en toda su diversidad

Raúl García de Haro recibirá uno de los galardones por su destacada aportación al Club Atlético Osasuna durante esta temporada. El delantero rojillo ha firmado unos registros goleadores sobresalientes, con siete goles hasta el momento, seis de ellos partiendo desde el banquillo, logrando una media de un gol cada 72 minutos cuando ha actuado como suplente. Además de sus cifras, el jurado ha querido reconocer su actitud y compromiso como jugador de equipo y ejemplo de profesionalidad para los más jóvenes.

El Club Deportivo para Ciegos será distinguido por su labor facilitando la práctica deportiva y la actividad física entre personas ciegas o con discapacidad visual. La entidad trabaja para mejorar la calidad de vida de sus integrantes a través del deporte, fomentando valores como la inclusión y el compañerismo. Además del goalball, cuentan con secciones de atletismo, ajedrez, judo, natación, senderismo, tiro o baile.

La jugadora María Asurmendi Villaverde recibirá el día después de su retirada el reconocimiento a toda una trayectoria deportiva. Considerada una de las mejores jugadoras navarras de baloncesto de la historia, se retira tras más de 20 años de carrera profesional y más de 620 partidos disputados en ocho equipos. Ha conquistado títulos nacionales, ha participado en proyectos del baloncesto navarro en la élite y ha sido internacional con España en categorías inferiores y en baloncesto 3x3. En 2018 fue reconocida como mejor deportista navarra en los Galardones del Deporte.

Por su parte, el Doneztebe Fútbol Taldea será premiado tras lograr dos ascensos consecutivos en apenas dos temporadas, alcanzando este año la Tercera RFEF. El club ha construido este éxito deportivo con un bloque formado principalmente por jugadores de Santesteban y localidades cercanas, contribuyendo así a dinamizar el deporte local y fortalecer el sentimiento de pertenencia e identificación con la entidad.

Los Premios ‘Radioestadio Navarra’ de Onda Cero reconocen iniciativas que fomentan los valores del deporte, trayectorias destacadas, hitos deportivos y acciones que contribuyen al desarrollo de un deporte más inclusivo e igualitario. Su objetivo es poner en valor el deporte navarro en toda su diversidad.