CICLISMO FEMENINO

La Navarra Women's Elite Classic, con Juan Mari Guajardo

El locutor navarro de ciclismo, natural de Alsasua, nos desgrana la prueba ciclista internacional que se celebra el día 13 en Navarra.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Juan Mari Guajardo es una de las voces del ciclismo. Y a pie de pista, la voz del ciclismo. Es el locutor que hace las presentaciones de los equipos y cuenta desde la línea de meta cómo transcurren las carreras. A pesar de que viaja más de 200 días al año mantiene su vínculo con su tierra, y amablemente nos atiende encantado de hablar del deporte que ama, el ciclismo. Así que aprovechamos su profundo conocimiento de este deporte y del pelotón internacional, tanto masculino como femenino, para que nos cuente cómo ha visto La Vuelta a España femenina que acaba de terminar con el triunfo de Paula Blasi y nos haga la crónica previa de la Navarra Women's Elite Classic, la prueba de los muros que se celebra el miércoles día 13 en Navarra y que supone el regreso a la competición de la navarra campeona del mundo, hoy en Movistar, Paula Ostiz.

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