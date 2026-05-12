La Navarra Women's Elite Classic, con Juan Mari Guajardo

Juan Mari Guajardo es una de las voces del ciclismo. Y a pie de pista, la voz del ciclismo. Es el locutor que hace las presentaciones de los equipos y cuenta desde la línea de meta cómo transcurren las carreras. A pesar de que viaja más de 200 días al año mantiene su vínculo con su tierra, y amablemente nos atiende encantado de hablar del deporte que ama, el ciclismo. Así que aprovechamos su profundo conocimiento de este deporte y del pelotón internacional, tanto masculino como femenino, para que nos cuente cómo ha visto La Vuelta a España femenina que acaba de terminar con el triunfo de Paula Blasi y nos haga la crónica previa de la Navarra Women's Elite Classic, la prueba de los muros que se celebra el miércoles día 13 en Navarra y que supone el regreso a la competición de la navarra campeona del mundo, hoy en Movistar, Paula Ostiz.