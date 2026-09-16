Marta Martínez Novoa, psicóloga: “Es lícito cortar con la familia cuando no hay otra opción”

La psicóloga Marta Martínez Novoa ha presentado en Más de uno Pamplona su último libro, "Familias que duelen (sin querer)", una obra en la que analiza las dinámicas familiares que pueden generar malestar y heridas emocionales incluso cuando detrás de ellas existen amor y buenas intenciones.

Martínez Novoa explica que la familia está fuertemente idealizada socialmente, lo que puede dificultar reconocer que existen problemas dentro de ella. La idea de que los vínculos familiares deben mantenerse siempre unidos o de que la existencia de lazos de sangre implica necesariamente amor puede provocar sentimientos de culpa en quienes mantienen relaciones conflictivas con sus padres, hijos o hermanos.

Uno de los conceptos que aborda es el de las familias que funcionan como un “falso refugio”: desde fuera parecen espacios de armonía y comunicación, pero al analizar sus dinámicas internas aparecen problemas como la sobreprotección. La psicóloga señala que esta conducta suele partir de buenas intenciones, aunque puede limitar la autonomía de los hijos y afectar a su autoestima.

El libro analiza diez tipos de dinámicas familiares y trata de situarse en los “grises” que existen entre conceptos difíciles de delimitar: dónde termina el amor y empieza el control, o dónde acaba la presencia y comienza la sobreprotección. La psicóloga también incide en cómo las experiencias vividas durante la infancia pueden reproducirse posteriormente, bien repitiendo los mismos patrones o bien actuando en el extremo contrario.

La autora defiende además que, cuando una relación familiar resulta dañina y no es posible reconducirla, cortar el vínculo también puede ser una opción, aunque reconoce que suele implicar dolor.

"Familias que duelen (sin querer)" incorpora ejemplos y ejercicios prácticos para ayudar a identificar estas dinámicas y favorecer pequeños cambios. Todo ello, subraya Martínez Novoa, desde una perspectiva compasiva que busca asumir responsabilidades sin convertir la reflexión sobre la familia en una búsqueda de culpables.