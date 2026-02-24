María Turrillas, primera Presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Navarra

María Turrillas, primera presidenta del Colegio de la Arquitectura Técnica de Navarra. La arquitecta técnica pamplonesa accede el cargo “ilusionada y con el propósito de dar impulso y un nuevo enfoque al Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Navarra”.

Además, se marca como otro objetivo “promover la visibilidad de la mujer” así como fomentar la generación de talento y el relevo generacional” dentro de su sector profesional.

Turrillas, que accede al cargo tras protagonizar una contrastada trayectoria laboral, se mostró “ilusionada” con esta nueva responsabilidad al tiempo que avanzó que uno de sus objetivos es “dar impulso y un nuevo enfoque al Colegio”. Además, otro de sus objetivo es “promover la visibilidad de la mujer” así como “fomentar la generación de talento y el relevo generacional” dentro de su sector profesional. En esta entrevista en La Brújula de Navarra con Javier Saralegui Turrillas explica la importancia que tiene el Colegio en la defensa del papel de los arquitectos técnicos y la falta de personal existente en una profesión con pleno empleo.