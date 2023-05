Chivite considera un "éxito de la democracia" que miembros de ETA pasen de la violencia a formar parte de las listas de Bildu

Según ha expuesto en un Desayuno Informativo celebrado por Europa Press en Madrid, la candidata del PSN-PSOE a la reelección ha sostenido que cumple con el margen legal y que lo que se le pedía a la banda terrorista es que abandonara las armas y formara parte del sistema democrático.

"Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra, para acordarlas, creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. ETA desapareció hace diez años. El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios, guste o no, se tiene que construir con Bildu", ha aseverado Chivite, citando al político del PP Borja Semper. Ha añadido la presidenta de Navarra que personalmente "no le gusta" que haya personas que estén en esas listas, pero ha ahondado en que hay que mirar por el futuro y por la convivencia de Navarra.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, denunció el pasado martes que 44 personas que integran las listas de EH Bildu en el País Vasco y en Navarra a las elecciones autonómicas, municipales y forales del 28 de mayo estuvieron condenados en el pasado por pertenencia y colaboración con ETA, y siete de estas personas "incluso estuvieron condenadas por asesinato".

Depender de Bildu

Ha asegurado que "desde luego" el PSOE no contempla la posibilidad de que EH Bildu forme parte del Gobierno si dan los números y ha pedido más sostén electoral a su partido para no depender de apoyos externos. En este sentido, la candidata a la reelección ha criticado que sobre el actual Ejecutivo de Navarra "se han vertido muchas mentiras" como que por ejemplo existe una coalición de Gobierno con Bildu. "Bildu no forma parte del Gobierno de Navarra", ha insistido.

Chivite ha confesado que quiere reeditar el actual Ejecutivo de coalición con Geroa Bai y Podemos pero "de manera diferente" y con un mayor apoyo del PSOE para no depender del sostén de terceros partidos. "La mayoría navarra que no es nacionalista tiene en nuestra formación política la garantía de la pluralidad, la institucionalidad y el equilibrio. Por eso vamos a ampliar nuestra base social para no tener que depender de formaciones políticas externas", ha agregado.

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido el encargado de presentar a María Chivite en el acto de Europa Press.