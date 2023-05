Gobierno y PSOE guardan silencio sobre la decisión de Bildu de incluir etarras en sus listas

Tanto el Gobierno de coalición como el PSOE han mantenido un silencio general ante la polémica decisión de Bildu, sus socios en esta legislatura, de incluir en sus listas electorales a 44 condenados por pertenecer y colaborar con ETA, siete de ellos con delitos de sangre. Además, dos de estos condenados por asesinar se presentan como candidatos en los mismos pueblos en los que mataron.

A pesar de la gravedad de este asunto, estos candidatos no intentan ocultar su pasado etarra, ya que alguno de ellos se presentan a los comicios del próximo 28 de mayo utilizando los mismos alias que tenían cuando eran parte de la banda terrorista.

Sin embargo, desde el Ejecutivo y el PSOE han evitado pronunciarse al respecto, al menos públicamente. Tal y como se publica en el diario 'El Español', varios diputados socialistas, de los que no se proporciona el nombre, han explicado que "sería preferible que no tuvieran delitos de sangre". Otro de ellos reconoce que "es difícil de justificar que pactemos con ellos cuando se ven estas cosas. Pero no hay otra" porque se trata de algo legal.

No voy a valorar. No me gusta nada

Esta idea de mejor votos que balas es la idea base que se repite desde que Pedro Sánchez convirtió a Bildu en socio prioritario. Es verdad que solo una parte de la formación abertzale proviene de ETA y su entorno. Pero es decisión de toda ella haber incluido a etarras en sus listas. Y eso le retrata. Para escarnio del Gobierno y del PSOE que en privado lo critica (y lo asume) pero en público no pasa de estas ocho palabras del portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

"No voy a valorar. No me gusta nada", confesó López, aunque no se ha extendido más en su comentario el ex secretario general de los socialistas vascos y ex lehendakari. Como no dijo nada más no explicó por qué no va a valorar que Bildu decida meter a etarras en sus listas.

Asimismo, también se le ha preguntado por ello al portavoz del gobierno navarro, el socialista Javier Remírez , y dijo que hay que separa este tema de los acuerdos a los que se pueda llegar con Bildu . Además, ha pedido a los que apoyaron a ETA que lleven a cabo una "reflexión ética profunda de deslegitimación de la violencia terrorista, asumiendo que la violencia terrorista nunca tuvo sentido".

Remírez ha añadido que "si están en las listas y son elegibles es que cumplen la ley", aunque no se esté cuestionando su legalidad, sino la moralidad de los hechos, ya que si un asesino, a pesar de que haya cumplido condena, fuese en las listas de otro partido en cualquier otro lugar, la condena sería unánime.

Bildu es un partido democrático

Las declaraciones que más resaltan son las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que apuntó: "Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir".

No hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, de consideración y de sensibilidad

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, asegura que aunque "tienen derecho a presentarse en las listas" se trata de una una falta de respeto, tanto para las víctimas de ETA como para la sociedad vasca en general. "No hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, de consideración y de sensibilidad. No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino", la espetado.

María Chivite considera un éxito pasar de matar a participar

Opinión muy diferente a la de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien sostiene que es un éxito pasar de matar a participar y solicita respeto al marco legal. "Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra, para acordarlas, creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. ETA desapareció hace diez años. El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios, guste o no, se tiene que construir con Bildu", afirma Chivite.

Inés Arrimadas muy dura con el Gobierno por pactar con Bildu

Por otro lado, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusa a Sánchez de ser "un gobernante inverso, ayuda a quien debería perseguir y persigue a quien debería ayudar". Y denuncia que desde el Gobierno se les trate peor a ellos que "a un partido como Bildu, que tiene 44 candidatos a las municipales condenados por terrorismo, siete de ellos por delitos de sangre".

Arrimadas, a Sánchez: "Es un gobernante inverso, ayuda a quien debería perseguir" | Foto: Gustavo Valiente/ Europa Press | Vídeo: sesión de control