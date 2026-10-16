Lurretik Ikasiz: siete proyectos agroecológicos de Baztan-Bidasoa enseñan a los escolares cómo se producen los alimentos

La asociación Lurretik Ikasiz, integrada por siete proyectos agrícolas y ganaderos de la zona de Baztan-Bidasoa, apuesta por acercar el campo a las aulas a través de la educación ambiental. Su presidenta, Maialen Chantre, ha explicado en Onda Cero Pamplona cómo surgió esta iniciativa, impulsada hace tres años por la demanda de los propios centros escolares, que solicitaban visitar explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona.

Las productoras decidieron organizarse para dar un enfoque educativo a estas experiencias. El objetivo es que las visitas no se limiten a una jornada fuera del aula, sino que formen parte del aprendizaje, con actividades y materiales que el profesorado pueda trabajar antes y después de acudir a las explotaciones.

La iniciativa busca combatir el desconocimiento sobre el origen de los alimentos y los procesos necesarios para producirlos. Como señala Chantre, incluso en un entorno rural como el norte de Navarra, muchos niños y jóvenes desconocen cómo se trabaja la tierra, cuáles son los ciclos de producción, cómo se cuida a los animales o qué tareas hay detrás de productos cotidianos.

El proyecto cuenta con siete iniciativas de pequeña escala que trabajan en ecológico, con modelos sostenibles y de proximidad. Sus actividades permiten conocer realidades muy diferentes: desde la apicultura y la producción de leche hasta la elaboración de queso, el cultivo de huertas y viñedos o la fabricación de pan.

Lurretik Ikasiz ofrece contenidos adaptados a las distintas etapas educativas, desde Primaria hasta segundo de ESO. Además de fomentar el conocimiento del medio natural y la producción sostenible, pretende mostrar a los estudiantes más mayores que el sector primario también puede ser una opción profesional de futuro, en un contexto marcado por la necesidad de garantizar el relevo generacional.

Tras tres cursos de actividad y con varios centros que repiten sus visitas, la asociación afronta el nuevo año escolar con buenas perspectivas. Una subvención del Departamento de Medio Ambiente ha supuesto, además, un impulso para continuar desarrollando este proyecto educativo.