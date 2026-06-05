Kenia Cordero: "Lanzar el Chupinazo sería un homenaje a todas las mujeres y a nuestras fundadoras"

La Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista es una de las cinco candidaturas a lanzar el Chupinazo de San Fermín de este 2026. Su portavoz, Kenia Cordero, considera que la nominación supone un reconocimiento a una labor que durante años ha sido “silenciosa” e “invisible”. Asegura que ocupar el protagonismo en el inicio de las fiestas permitiría lanzar un mensaje contundente: “No vamos a tolerar ninguna agresión machista en nuestras fiestas y en los Sanfermines”. Cordero explica que el posible lanzamiento del Chupinazo sería “un homenaje a todas las militantes feministas”, así como a “madres, amigas y tías” que han trabajado desde distintos ámbitos para que “las mujeres podamos vivir la fiesta en libertad”.

Fiestas más seguras

También sostiene que la candidatura representa la respuesta colectiva de Pamplona frente a las agresiones sexistas y reivindica que la ciudad ha demostrado estar comprometida con la defensa de unas fiestas más seguras e igualitarias. Respecto al trabajo que desarrollan, recuerda que forman parte del grupo Sanfermines en Igualdad y colaboran durante todo el año con el Ayuntamiento. Entre sus principales funciones durante las fiestas destacan el reparto de protocolos de actuación en bares y peñas, la coordinación de canales de atención para mujeres que sufran agresiones y la participación en reuniones de seguimiento para analizar la situación durante los festejos.

Homenaje a las mujeres

Asimismo, el colectivo se encarga de convocar concentraciones de rechazo cuando se producen agresiones y de impulsar labores de sensibilización. La entrevistada afirma sentirse especialmente orgullosa del camino recorrido desde 2012, cuando comenzaron a trabajar “porque no había medios de parte de la institución”. Entre los logros alcanzados destaca haber conseguido que servicios que antes dependían exclusivamente de la militancia feminista sean hoy recursos públicos, como “la caseta, las campañas de información y el acompañamiento 24 horas a las mujeres”. Aunque reconoce que todos los candidatos tienen méritos para representar a las fiestas, asegura que una eventual elección se viviría con “una gran emoción” y como “un homenaje a las mujeres a nuestras fundadoras” y, en general, a referentes del movimiento feminista.