Fallece un motorista de 56 años tras sufrir una caída en Isaba

Un hombre de 56 años ha fallecido la tarde del martes tras sufrir una caída con una motocicleta en la carretera NA-137, en Isaba.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13:24 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 53,2 de la carretera NA-137 (Burgui-Isaba-Francia), en el término municipal de Isaba, y ha consistido en la salida de vía de una motocicleta con un único ocupante.

A la llegada de los servicios de emergencia, el motorista, un varón de 56 años, ya había fallecido como consecuencia del accidente.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.