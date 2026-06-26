Juan Miguel Ollo, alcalde de Navaz: "Veníamos avisando de que el monte era un polvorín"

Los vecinos de las localidades de Usi, Anoz y Navaz, desalojados durante la tarde de ayer por el incendio forestal, ya han podido regresar a sus domicilios. En declaraciones a Onda Cero el alcalde de Navaz, Juan Miguel Ollo, ha cifrado en 270 las hectáreas que han ardido en la localidad. Ha agradecido la ayuda recibida para el control del fuego y ha reconocido que vivieron situaciones de riesgo: "Hemos podido volver. La verdad es que hemos dormido con mucha humo y ceniza, pero se ha podido dormir. No ha sido una noche muy agradable".

Advertencia situación montes

Ollo ha denunciado asimismo que la situación se veía venir por la maleza acumulada y apunta a Medio Ambiente: "Ya llevaba tiempo diciendo yo que esto era un polvorín. Estamos diciendo todos que los montes son unos polvorines. Y este monte ya llevaba mucho tiempo sin ganado, sin nada. Los problemas vienen ahora y Medio Ambiente no soluciona nada. Los problemas no son fáciles de solucionar y las soluciones tampoco son fáciles. Hay que ir poco a poco"