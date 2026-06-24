Cristina Alcalá: “La memoria histórica y oral del vino forma parte de nuestro ADN”

Nueva edición de “De buena uva” en “Más de Uno Pamplona” en la que junto a la comunicadora Elena Arriza nos hemos centrado en la cultura del vino, el enoturismo y la divulgación, siempre desde una perspectiva cercana y alejada de tecnicismos.

La protagonista de la entrevista "Versión POP" ha sido Cristina Alcalá, periodista, escritora y divulgadora especializada en vino. Ha recordado que su primer contacto consciente con el vino no estuvo ligado a grandes bodegas ni a tradiciones familiares, sino a sus años universitarios en Madrid, cuando elegía botellas en el supermercado guiándose simplemente por etiquetas atractivas para compartirlas con sus compañeros.

Ha defendido la importancia de entender el vino como un fenómeno cultural, histórico y social. De hecho, ha asegurado que si el vino formara parte del currículo escolar debería integrarse en una asignatura relacionada con la historia agraria y cultural de España, por el peso que la viticultura ha tenido en la construcción del territorio y de la memoria colectiva.

En la sección "¿Qué me estás container?" hemos viajado hasta Olite para hablar con Tania Pérez, responsable de enoturismo de Bodegas Marco Real. Pérez ha explicado las diferentes propuestas que la bodega ofrece durante el verano, combinando visitas guiadas a las instalaciones, recorridos por los viñedos y actividades especiales durante la época de vendimia. Ha destacado además uno de los principales atractivos del complejo: la Sala de los Aromas, considerada la más grande de España, con 46 referencias aromáticas que ayudan a los visitantes a comprender mejor el universo sensorial del vino.

El programa ha concluido con la sección “Te lo flipas”, dedicada a desmontar mitos. En esta ocasión, Elena Arraiza ha puesto el foco en la idea de que existe una respuesta correcta al identificar aromas en una cata. Ha recordado que, más allá de la técnica profesional, el olfato está profundamente ligado a la memoria personal, por lo que cada persona puede percibir y describir el vino de manera diferente. El mensaje final ha sido claro: el vino no debe ser motivo de examen ni de inseguridad, sino una experiencia para disfrutar y compartir.