Juan Luis Gimeno: "Navarra tiene que afrontar el escenario económico actual con optimismo"

El navarro Juan Luis Gimeno Chocarro, Director General de Inteligencia Económica y Comercial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa participó en una jornada organizada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria para arrojar luz a las empresas e industrias de nuestra Comunidad sobre el escenario geopolítico actual, incierto y cambiante, ofreciendo claves para la toma de decisiones económicas y empresariales.

En concreto, Gimeno ayudó con su análisis a entender cómo las dinámicas globales influyen directamente en estas decisiones, aportando claves para interpretar los desafíos y también las oportunidades que están redefiniendo los mercados, las cadenas de suministro y la competitividad de España y de las empresas navarras.

En esta entrevista en La Brújula de Navarra Juan Luis Gimeno comparte su visión sobre unas políticas mundiales cada vez más proteccionistas y un entorno desafiante emplazando a la industria y comercio navarros a saber adaptarse, considerando a la vez que Navarra está bien posicionada en el mercado global y que la Comunidad Foral y sus empresas deben afrontar el cambiante escenario actual con optimismo por su desarrollo, su talento y su capacidad exportadora.