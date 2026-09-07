Joseba Asiron repetirá como candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Pamplona

La Secretaría de Pamplona de EH Bildu ha propuesto de nuevo a Joseba Asiron como cabeza de lista de la coalición y candidato a la Alcaldía de Pamplona para las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. La pasada semana el primer edil de la ciudad no desveló si iba a repetir como candidato y apelaba a una reflexión con las bases y a una consulta con su familia su continuidad en la primer línea política. En un comunicado, la Secretaría ha señalado que "atendiendo a su trayectoria profesional, dedicación y al trabajo que viene realizando desde hace más de una década, Joseba Asiron es el perfil más adecuado para seguir liderando el proyecto y responder a los retos de la ciudad en la próxima legislatura". "Un proyecto que, mediante la articulación de mayorías alternativas a la derecha y basado en la participación ciudadana, está transformando Iruñea en un referente de servicios públicos de calidad, transición ecológica y convivencia, dando así respuesta a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía", ha añadido la coalición en el comunicado.