José Ramón Lacosta: "En Navarra vivimos en una pequeña nube pero eso se puede perder"

2025 termina con datos positivos y otros negativos para Navarra. Se crea empleo y crece el Producto Interior Bruto, pero a un ritmo menor que el del resto de España y atrayendo poca inversión extranjera en industria. La fiscalidad sigue siendo el talón de Aquiles para las empresas navarras y en el Gobierno foral o no se toman decisiones a tiempo o no son las adecuadas para solucionar los aspectos que más preocupan a los navarros: la vivienda y la sanidad, seguidos del paro y la seguridad ciudadana.

Son parte de las ideas que transmite el Presidente del think tank Institución Futuro, José Ramón Lacosta, en esta entrevista con Javier Saralegui en La Brújula de Navarra. La situación de la Comunidad en 2025 y las perspectivas para 2026 son analizadas observando que la gestión está fallando por parte de quien dirige la Comunidad y sus principales departamentos: "En Navarra vivimos en una pequeña nube pero eso se puede perder y hay estudios que indican que se está perdiendo", resume José Ramón Lacosta.