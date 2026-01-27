Con Javier Ugalde

La jornada del fútbol navarro, analizada.

Javier Ugalde comenta los partidos de los equipos navarros en categorías nacionales y autonómicas.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

En Radioestadio Navarra los martes el periodista y entrenador de fútbol Javier Ugalde analiza con Javier Saralegui la jornada de los equipos navarros de fútbol desde 1ª RFEF hasta juveniles, así como las principales categorías femeninas.

Esta semana escuchamos además las opiniones de Santi Castillejo y Martín Pedroarena, entrenador y jugador respectivamente de Osasuna Promesas, y de Ana Urzainqui y Iosu Domínguez, goleadora y entrenador de Osasuna Femenino.

Además se comenta la amplia victoria del Tudelano y la derrota de la Mutilvera en 2ª RFEF, la jornada de Tercera Federación con la Peña Sport líder, la marcha de la Primera Autonómica, los dos grupos de Regional Preferente y los equipos navarros del Juvenil División de Honor, además de Osasuna Femenino en Primera Federación y el grupo navarro de 3ª RFEF, que no tuvo competición este fin de semana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer