La jornada del fútbol navarro, analizada.

En Radioestadio Navarra los martes el periodista y entrenador de fútbol Javier Ugalde analiza con Javier Saralegui la jornada de los equipos navarros de fútbol desde 1ª RFEF hasta juveniles, así como las principales categorías femeninas.

Esta semana escuchamos además las opiniones de Santi Castillejo y Martín Pedroarena, entrenador y jugador respectivamente de Osasuna Promesas, y de Ana Urzainqui y Iosu Domínguez, goleadora y entrenador de Osasuna Femenino.

Además se comenta la amplia victoria del Tudelano y la derrota de la Mutilvera en 2ª RFEF, la jornada de Tercera Federación con la Peña Sport líder, la marcha de la Primera Autonómica, los dos grupos de Regional Preferente y los equipos navarros del Juvenil División de Honor, además de Osasuna Femenino en Primera Federación y el grupo navarro de 3ª RFEF, que no tuvo competición este fin de semana.