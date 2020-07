Jagoba Arrasate: "Tiene mucho mérito remontar sin tener un objetivo claro, el equipo no se ha dejado llevar"

Tras la victoria conseguida en El Sadar por dos goles a uno frente al Celta, el entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, respondió a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa. El técnico quiso destacar el esfuerzo de sus jugadores para culminar la remontada después de comenzar por detrás en el marcador por un temprano gol del rival: "Tiene mucho mérito lo que hemos hecho, empezar perdiendo contra un gran equipo, y el equipo cómo ha sido, ya no solo capaz de remontar sino de merecer remontar. Creo que hemos ido a más y hemos hecho un gran segundo tiempo. Eso habla un poquito del orgullo que tiene este equipo y que hasta el último día va a mantener viva esa llama de la competitividad, de lo que somos, de la ambición que tenemos. Estoy encantado porque el grupo ha hecho un trabajo y un esfuerzo muy grande hoy".

El entrenador rojillo quiso dar valor a ese esfuerzo colectivo para conquistar la victoria: "Cuando no tienes un objetivo tan tan claro, empiezas 0-1 perdiendo y todo el esfuerzo que llevas acumulado, es relativamente sencillo dejarte llevar también y ha sido todo lo contrario. Hemos empatado en una gran acción, creo que ha sido un golazo, y luego en el segundo tiempo hemos hecho méritos incluso para marcar antes. El equipo no se ha caído en ningún momento, ha ido a por ese segundo gol y ha tenido el premio en el último minuto. Les he felicitado porque estamos haciendo una gran temporada y lo de hoy en concreto creo que tiene mucho mérito".