Iosu Domínguez: "Si aguantamos 45 minutos sin encajar la eliminatoria estará abierta"

Osasuna Femenino no ha ganado al Villarreal en ninguno de los tres partidos disputados hasta el momento. Tampoco ha conseguido este año triunfos cuando se ha enfrentado a los rivales de la parte alta de la clasificación. Da igual. Primero porque en la ida de la primera ronda de promoción de fase de ascenso a Liga F Osasuna perdió 1-2 contra el Villarreal pero jugó bien. Mejor que otras veces. La defensa en bloque alto presionando la creación de juego rival y el ataque casi inmisericorde acosando con centros laterales fueron ambos positivos y bien llevados a cabo, aunque fuera el rival el que se llevara el partido. Y segundo porque es ahora cuando se decide todo, y de nada vale (salvo que haya prórroga y acabe con empate en la eliminatoria) la clasificación de la liga regular.

Ya no hay por lo tanto muchos secretos en la manera de jugar y afrontar el partido de ambos conjuntos, pero siempre queda un pequeño margen para la sorpresa. Iosu Domínguez está convencido de que el Villarreal sufre mucho con los centros laterales desde cerca de los banderines de córner, y por ahí irá el ataque junto con una gran contundencia en el área propia en defensa.

Iosu, entrenador de Osasuna Femenino, tiene un sexto sentido para captar cómo está mentalmente su equipo, y lo ve bien. Él está terminando de mentalizar a las jugadoras de que todo lo que aparentemente está ahora en contra hay que convertirlo en motivaciones a favor: "solo hay que ganar por dos goles -afirma- y si aguantamos 45 minutos de la primera parte sin encajar, la eliminatoria estará abierta y tendremos nuestras opciones". Y si el partido se disputa en Villarreal en horario nada habitual, domingo a las ocho de la tarde, "tenemos que pensar que ojalá tengamos que entrenar por algo el lunes siguiente por la mañana".

Osasuna Femenino está inmerso en un nuevo intento de ascenso a la máxima categoría, pero esta vez con la ventaja de que ese no era el objetivo principal. El entrenador quiere que sus jugadoras esta vez "jueguen más con el corazón que con la cabeza" y en ello están inmersas durante la semana para preparar el que, esperan, no sea el último partido de la temporada. Nos lo cuenta su técnico en esta entrevista en Radioestadio Navarra.