Huesca - Osasuna en dieciseisavos de Copa

Osasuna jugará los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Huesca, rival de Segunda División. La bola de los rojillos estuvo cerca de ser la elegida en la única eliminatoria entre primeras, pero finalmente salió emparejado con el equipo en que milita ahora el ex portero rojillo Juan Pérez y cuyo director deportivo es Ángel Martín González, que desempeñó el mismo cargo en Osasuna tras retirarse como jugador en activo.

El Huesca es decimoséptimo clasificado en Segunda División con 19 puntos en 17 partidos. Osasuna afrontará la eliminatoria con la moral reforzada tras su victoria contra el Levante pase lo que pase este sábado en el Nou Camp frente al líder de la liga, el Barcelona. El encuentro se jugará el miércoles 17 a las 19:00 horas con la retransmisión íntegra del partido en Radioestadio Navarra.