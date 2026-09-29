SUCESOS

Herido por arma blanca un alumno menor de edad en un instituto de Pamplona

Policía Municipal ha detenido en las inmediaciones al presunto autor de la agresión

Onda Cero Navarra

Pamplona/ Iruña |

Policía Municipal de Pamplona

Un alumno menor de edad ha resultado herido por arma blanca hoy, en torno a las 8 de la mañana, en el instituto María Ana Sanz de Pamplona en el barrio de la Chantrea. El herido, que fue atendido inicialmente por un enfermero, ha sido evacuado a un centro sanitario y se encuentra estable. Hasta el centro escolar se han desplazado agentes de la Policía Municipal de Pamplona que han localizado y detenido al presunto agresor. El joven arrestado ha manifestado que tiene 20 años de edad, extremo que está siendo investigado. La investigación permanece abierta

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