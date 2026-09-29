Herido por arma blanca un alumno menor de edad en un instituto de Pamplona

Un alumno menor de edad ha resultado herido por arma blanca hoy, en torno a las 8 de la mañana, en el instituto María Ana Sanz de Pamplona en el barrio de la Chantrea. El herido, que fue atendido inicialmente por un enfermero, ha sido evacuado a un centro sanitario y se encuentra estable. Hasta el centro escolar se han desplazado agentes de la Policía Municipal de Pamplona que han localizado y detenido al presunto agresor. El joven arrestado ha manifestado que tiene 20 años de edad, extremo que está siendo investigado. La investigación permanece abierta