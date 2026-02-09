Hallados en Urbasa los restos de un esqueleto casi completo de bisonte de hace 4.000 años

El Gobierno de Navarra ha dado a conocer hoy los restos de un esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años descubierto en la Sima Arrafela, dentro del Parque Natural de Urbasa y Andía. En la misma intervención se han encontrado restos de un león de las cavernas, especie extinta hace aproximadamente 12.000 años, el tercero documentado en la Comunidad Foral. La investigación comenzó en 2024, después de que los investigadores confirmaran que los restos no eran de bóvido común. La recuperación se produjo en octubre del año pasado. Tomando como referencia las muelas del juicio, han calculado que el bisonte podría tener unos 4 años de edad, aproximadamente. Su peso podría haber sido de unos 800-850 kilos. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha valorado las "muy buenas sorpresas" que está dando la arqueología en Navarra, a cuyo antepasado cazador o cazadora que intentó batir con su flecha a este bisonte ha dado las gracias porque "nos ha dejado un legado histórico de grandísima importancia".

Hallazgo excepcional

La consejera de Cultura, Rebeca Esnaola, ha calificado el hallazgo como "excepcional, extraordinario e impensable”. "Se trataría del bisonte más reciente de la Península Ibérica, una datación coherente con una punta de flecha metálica que se recuperó entre las costillas y que indicaría que pobladores de la zona intentaron cazar a este animal, que terminó precipitándose a la sima y muriendo", ha indicado. Han sido localizados en la Sima Arrafela y es un descubrimiento único en la península ibérica, han confirmado los investigadores, que hicieron el descubrimiento en el marco de una intervención promovida por el Gobierno de Navarra y en la que participan científicos de la Universidad del País Vasco – EHU, o del Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Se trata de un ejemplar casi completo de bisonte, datado por radiocarbono y con una punta de flecha de cobre alojada entre las costillas, lo que sitúa el contexto del hallazgo en el final del Calcolítico (hace unos 4.000 años) y confirma que en esa época había poblados estables en el valle de la Sakana.

Otros elementos hallados

El paleontólogo Asier Gómez Olivencia (Universidad del País Vasco) ha revelado la existencia acumulada de huesos de otros elementos de fauna tanto reciente como antigua, incluida una mandíbula de león de las cavernas (de hace 12.000 años), aunque el hallazgo de este animal de 4.000 años es "una cosa única, excepcional". El prestigioso paleontólogoJan van der Made, del Museo de Ciencias Naturales-CSIC, que ha estudiado bisontes de diversos yacimientos de toda Europa, ha explicado los detalles analizados hasta llegar a la conclusión, que ahora debe confirmarse con los estudios de ADN, de que se trata de un "bisonte europeo, un adulto joven, de unos 4 años, macho, de talla mediana y de más de 800 kilos de peso". Hasta la fecha se han llevado distintas labores de laboratorio, como la limpieza de los huesos, la realización de un inventario preliminar y el inicio del estudio métrico del bisonte. Además, se han tomado muestras para el estudio genético y para el estudio de la dieta de este individuo.