Fundación Nánthea, cambiar el fútbol desde el futbol femenino

Se ha presentado en sociedad la Fundación Nánthea, que nace para cambiar el fútbol a través del fútbol femenino y para ofrecer un espacio formativo a las jóvenes futbolistas más allá del deporte.

Uno de sus patronos es Rafa Hernández, que fuera presidente del Club Deportivo Iruña y de Iruña Voley, un proyecto que trajo voleibol de elite al Valle de Esteribar y a partir de él formó una cantera de jóvenes jugadoras que continúa a día de hoy. Ahora ha emprendido esta nueva etapa en compañía de otros patronos como Natalia Astráin, entrenadora referente en el fútbol femenino navarro e internacional, para contribuir a la evolución del fútbol hacia un modelo más humano, igualitario y consciente, insistiendo en el desarrollo y el bienestar de la mujer futbolista.

La Fundación Nánthea creará un club con, de momento, dos equipos de Fútbol 11 con 40 niñas de edad infantil. Jugarán en los campos de fútbol de Noáin y Beriáin gracias a la colaboración de los Ayuntamientos del Valle de Elorz y Beriáin, respectivamente. De momento han organizado un campus que tendrá lugar los días 28 y 29 de marzo en la Plaza Maravillas Lamberto de Pamplona, para conocerse, jugar a fútbol y establecer un contacto con la Fundación Nánthea.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra con Javier Saralegui, Rafa Hernández explica el objetivo, la misión y la visión de la Fundación Nánthea con el fútbol y el fútbol femenino como herramienta de transformación.